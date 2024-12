Mediathektipps: "The Pursuit of Love", "Les Misérables" und "Puccini" Stand: 28.12.2024 06:00 Uhr In den Mediathektipps geht es um "The Pursuit of Love" über die britischen Aristokratie, eine Neuverfilmung von "Les Misérables" und die Doku "Puccini: Liebe, Tod und die Macht der Frauen".

von Silke Lahmann-Lammert

"The Pursuit of Love": Verfilmung von "Englische Liebschaften"

Weihnachten 1927. Wie jedes Jahr verbringt Fanny Logan die Festtage auf dem Landsitz der Radletts in Oxfordshire. Dort trifft sie ihre Cousine und beste Freundin Linda - und leider auch deren Vater:

"Mein Onkel Matthew kannte keinen Mittelweg. Entweder er liebte oder er hasste. Und meistens, muss gesagt werden, hasste er: 'Ich hasse Deutsche, Franzosen, Amerikaner, Katholiken und alle anderen Ausländer! Aber vor allem hasse ich Kinder!'" Filmzitat

Willkommen in britischen Aristokratie mit ihren exzentrischen Gepflogenheiten!

"Er hatte vier wunderschöne Bluthunde, mit denen er zu Weihnachten seine Kinder jagte. Und auch ein paar Stockpeitschen, die er jeden Morgen bei Sonnenaufgang auf den Rasen knallen ließ. Wären die Radletts arm gewesen, wäre er ganz sicher ins Gefängnis gekommen, weil er seine Kinder schlug und ihnen die Bildung verweigerte. Onkel Matthew verabscheute gebildete Frauen. Besonders mich." Filmzitat

Die Verfilmung von Nancy Mitfords Roman "Englische Liebschaften" folgt ihren Heldinnen auf der Suche nach dem Glück - und bei der Auswahl unpassender Ehemänner. Das Drehbuch und die pointierten Dialoge stammen von der Schauspielerin Emily Mortimer, die bei der britischen Miniserie auch Regie geführt hat. Alle drei Folgen von "The Pursuit of Love" stehen bis zum 16. Januar in der ARD Mediathek.

"Les Misérables": Achtteilige Verfilmung mit Lily Collins und Olivia Coleman

Frankreich 1815: Nach dem Ende der napoleonischen Ära leiden die Ärmsten im Lande unter der restriktiven Politik der neuen Machthaber. Selbst für einen Mundraub drohen drakonische Gefängnisstrafen. Dominic West spielt in der Neuverfilmung von Victor Hugos Roman "Les Misérables" einen Häftling, der nach fast zwei Jahrzehnten Arbeitslager entlassen wird.

"Jetzt hast du deinen Namen wieder, Monsieur 24601. Ich frage mich, ob du ihn überhaupt noch weißt."

"Jean Valjean." Filmzitat

Voller Hass verlässt Valjean das Zuchthaus. Wider Erwarten gelingt es ihm, sich ein erfolgreiches Leben in Freiheit aufzubauen. Doch es gibt Menschen, die ihm sein Glück neiden. Filmemacher Andrew Davies setzt in seiner achtteiligen Serie das politisch-moralische Anliegen des Romans ebenso ins Licht, wie die Liebesgeschichte. Neben Dominic West glänzen Lily Collins, Josh O’Connor und Olivia Coleman in den Hauptrollen. "Les Misérables" ist bis zum 30. November 2025 in der Arte Mediathek abrufbar.

Weitere Informationen "Les Misérables" in der Arte Mediathek Im von Napoleons Niederlage erschütterten Frankreich versucht der ehemalige Sträfling Jean Valjean unter einer neuen Identität seiner Vergangenheit zu entkommen. extern

Doku "Puccini: Liebe, Tod und die Macht der Frauen" - Spannend für Opernfans

Puccinis Oper "Tosca" ist 125 Jahre alt und doch erzählt sie eine hochaktuelle Geschichte:

"Wir sehen eine schreckliche Szene, in der ein mächtiger Mann Tosca erpresst und fordert, dass sie sich ihm hingibt, damit er ihren Liebhaber frei lässt. Es ist eigentlich eine #MeToo-Geschichte." Filmzitat

Lange wurden Puccinis Heldinnen als leidende Frauen interpretiert, die vom Wohlwollen der Männer abhängig sind. Eine neue Generation von Regisseurinnen und Operndiven sieht das ganz anders:

"Seine Heldinnen erdulden nicht. Sie agieren. Er erhöht die Frauen in all seinen Werken. Darin ist er sehr innovativ und modern." Filmzitat

Spannend für alle Opernfans: Die Doku "Puccini: Liebe, Tod und die Macht der Frauen" ist noch bis zum 27. Januar in der Arte Mediathek verfügbar.

Weitere Informationen "Puccini: Liebe, Tod und die Macht der Frauen" in der Arte Mediathek Giacomo Puccini ergründete wie kein anderer vor ihm die weibliche Natur und setzte mit seinen Heldinnen allen Frauen ein Denkmal. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 28.12.2024 | 15:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm