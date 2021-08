Tipps für die Mediatheken: Kochen, Spionage und Fantasiewelten Stand: 06.08.2021 18:26 Uhr In den Mediatheken von ARD und Arte lassen sich viele außergewöhnliche Produktionen finden. Wir stellen Ihnen diese Woche die Serie "Foodie Love", die zauberhafte Kochkomödie "Bella Martha" und den "Fall Collini" vor.

von Julia Jakob und Patricia Batlle

"Foodie Love" in der Arte Mediathek - Liebe im Café

Wenn es um ihre Leidenschaft fürs Essen geht, kennt Ella keine Kompromisse: Sie mag keine Leute, die einen zum Essen einladen und den Teller abräumen, bevor man fertig ist. Und dann beim Abwasch einen Lärm machen, als wollten sie einen rauswerfen. Auch El ist ein Gourmet mit klaren Vorstellungen. Der Argentinier verabscheut Landsleute, die bei einem erstklassigen Dinner sagen: Es geht doch nichts über ein gutes Barbecue! Oder Restaurantgäste, die ihr Essen fotografieren, bevor sie einen Bissen davon gekostet haben.

Kein Wunder, dass beide eine Dating-App für Feinschmecker wählen, um auf Partnersuche zu gehen - und zwangsläufig aufeinander stoßen. Die spanische HBO-Serie "Foodie Love" erzählt von der sinnlichen Annäherung zweier kulinarischer Nerds - und dabei geht es nicht nur ums Essen! In den Hauptrollen glänzen Laia Costa, bekannt aus Sebastian Schippers Thriller "Victoria", und Guillermo Pfening. Die achtteilige-Serie steht bis zum 31. Mai 2022 in der Arte Mediathek zur Verfügung.

"Bella Martha" in der Arte Mediathek: Kochen aus Leidenschaft

Im August und September widmet Arte der Ausnahmeschauspielerin Martina Gedeck zum 60. Geburtstag einen Schwerpunkt. Dabei darf ihr Film "Bella Martha" nicht fehlen, der 2001 in Deutschland ein begeistertes Publikum in allen Altersklassen fand und auch in den USA zu den erfolgreichsten deutschen Filmen gehörte. Danach wurde er dort sogar neu inszeniert. In Sandra Nettelbecks Komödie spielen die Edel-Köchin Martha und als weiterer Chefkoch Sergio Castellito die Hauptrollen. Beide kümmern sich auf ihre Art rührend um die achtjährige verwaiste Nichte Marthas, die ihre Mutter und ihren Appetit verloren hat - und kommen sich so ungewollt näher. Der Film läuft auf Arte TV am 19. August ab 13.45 Uhr und ist bereits online verfügbar bis zum 17. Oktober online in der Arte Mediathek.

"Der Fall Collini" in der ARD Mediathek: Justizthriller mit Franco Nero

Ferdinand von Schirachs Justizthriller "Der Fall Collini" wurde 2019 verfilmt. Elyas M'Barek spielt darin einen jungen Anwalt, der in NS-Vertuschungen der 60er-Jahre eintaucht. "Der Fall Collini" ist ein mehr als solider Justizthriller mit einigen herzzerreißenden Szenen und der Italo-Westernlegende Franco Nero als Fabrizio Collini, der vielleicht ganze 20 Sätze sagt, bei dem aber jeder Blick aus dem zerfurchten Gesicht Bände spricht. Bis zum 9. August steht der Film in der ARD Mediathek zur Verfügung.

"Geheimnis eines Lebens" in der ARD Mediathek: Judi Dench als Spionin

Judi Dench spielt eine Rentnerin, die plötzlich im Verdacht steht, eine KGB-Spionin gewesen zu sein: Joan Stanley (Dench) führt ein zurückgezogenes Rentnerinnendasein in einer englischen Vorstadt. Eines Tages steht unverhofft ein Einsatzkommando des MI5 vor ihrer Haustür und verhaftet sie wegen Spionage und Hochverrats. Vor den Augen der neugierigen Nachbarn wird die ältere Dame in Handschellen abgeführt.

Als junge Physikerin war Joan während des Zweiten Weltkrieges Teil eines Forscherteams, das an der Entwicklung einer britischen Atombombe arbeitete. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. "Geheimnis eines Lebens" - bis zum 10. August ist das Drama in der ARD Mediathek. Am 4. und 5. September läuft er ab 00.45 Uhr und 1 Uhr im hr-Fernsehen. Im Anschluss steht er erneut in der Mediathek.

"Mirai" - ausgezeichneter Poetischer Animationsfilm für die Familie

Mamoru Hosada hat Kunst studiert und hat Ende der 90er-Jahre begonnen, Animationsfilme zu drehen. Einer der erfolgreichsten Filme an der japanischen Kinokasse war 2006 "Das Mädchen, das durch die Zeit sprang". 2018 hat er seine Erfahrungen als junger Vater im wunderbar komplexen Familienfilm "Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft" verarbeitet, der auf dem Filmfest in Cannes lief. Ein Junge, der Züge liebt, wird eines Tages zum großen Bruder von Mirai. Die Ankunft der Schwester stellt das Leben der vierköpfigen Familie auf den Kopf. Manchmal verliert sich Kun in einer fantastischen Welt, in der seine Schwester bereits als Jugendliche vor ihm steht und mit ihm Abenteuer erlebt. Mit großer Leichtigkeit und Liebe zum gezeichneten Detail erzählt Hosada eine Geschichte von Eifersucht, Platz in der Familie und von Trost. Der Film steht bis zum 2. September in der Arte Mediathek zur Verfügung.

