Kino-Wiedereröffnung: Karten für #MoinKino in Hamburg gewinnen Stand: 24.06.2021 11:55 Uhr Zum Neustart der Kinos verlost "Moin - Die erste Runde geht auf uns" Kinotickets für Menschen, die vom Lockdown in der Corona-Pandemie betroffen waren. Auch NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen Tickets!

Mit dem bundesweiten Kinostart am 1. Juli 2021 öffnen auch die Kinos in Hamburg wieder ihre Säle. Am Startwochenende gibt es von Donnerstag bis Sonntag unter dem Motto "Moin - Die erste Runde geht auf uns" in 16 Kinos in Hamburg jeweils eine Umsonst-Vorstellung. Das Hamburg Journal verlost am 23. Juni ab 19.30 Tickets in der Sendung bei NDR 90,3 gibt es am 24. Juni von 5 bis 20 Uhr Tickets zu gewinnen.

Stadt Hamburg und Filmförderung bedanken sich

Mit der #MoinKino-Aktion wollen die Stadt Hamburg, das Land Schleswig-Holstein und die MOIN Filmförderung sich bedanken: Für das Durchhalten in der Krise und für die Unterstützung für die Kinos! Die Kino-Freikarten sind ein Dankeschön an die Familien, die vom Lockdown besonders betroffen waren - und an diejenigen, die uns allen in dieser Zeit den Rücken freigehalten haben: Von der Erzieherin über den Krankenpfleger bis zur Busfahrerin - für euch geht die erste (Kino-)Runde auf uns!

Karten für neue Kinofilme gewinnen - etwa für "Catweazle"

Unter den Filmen, die bei der #MoinKino-Aktion gezeigt werden, sind auch drei Highlights aus dem Programm der Filmförderung: Die Komödie "Catweazle" mit Otto Waalkes als verrücktem Magier, das Animationsabenteuer "Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" und die bitterböse Politsatire "Curveball - Wir machen die Wahrheit", eine ARTE/NDR Koproduktion. Alle drei Filme werden im Verlauf des Sommers auch bundesweit in den Kinos starten.

Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein kündigt an: "Werft das Popcorn in die Höhe, die Kinos öffnen wieder! Ich bin mehr als froh, dass die Lichtspielhäuser im Norden nach den schweren Monaten des Lockdowns wieder öffnen dürfen. Mit der #MOINKINO-Aktion möchten wir uns bedanken: Für das Durchhalten in der Krise und für die Unterstützung für die Kinos. Ab nun heißt es wieder: Runter von der Couch - ab ins Lieblingskino ums Eck!"

Kultursenator Brosda: "Rein ins Kino ab 1. Juli"

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg sagt: "Rein ins Kino lautet die Devise ab 1. Juli. Mit erstklassigen Filmen erwarten die Kinos im Norden sehnsüchtig die Rückkehr ihres Publikums. Mit der Kampagne möchten wir den Neustart des Kulturortes Kino zu einem Fest machen und Hamburgerinnen und Hamburger nach der langen Zeit der leeren Leinwände zum ersten Kinobesuch einladen. Denn was gibt es schöneres als sich gemeinsam von Bildern auf der großen Leinwand berauschen zu lassen - ob unter freiem Himmel oder im Kinosaal."

Otto Waalkes, Hauptdarsteller und Ko-Produzent von "Catweazle" ist bei der Aktion mit dabei. "Salmei Dalmei Adomei - 'Catweazle' zaubert offene Kinos herbei! Jetzt endlich ist es soweit: Im Kino läuft's wieder! Und wer könnte die Magie besser auf die große Leinwand zurückbringen als ein Magier wie Catweazle? Ich freue mich wirklich sehr, dass Klein und Groß nun endlich wieder gemeinsam lachen und träumen können - im Kino!"

"Wir sind überglücklich, dass die Kinos nun öffnen!", sagt Sunna Isenberg, Produzentin von "Die Olchis". "'Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing' handelt von Freundschaft, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit und ist ein perfekter knallbunter Sommerspaß für die ganze Familie." Amir Hamz, Produzent von "Curveball" sagt: "Nach so einer langen Zeit endlich wieder Kollektiverlebnisse im Kino, endlich wieder Geschichten auf der großen Leinwand. Wir sind so froh, unseren Berlinale-Publikumsliebling im September starten zu können. Vorab durch 'Moin' gibt's schon im Juli eine Preview, der Sommer kann nun wirklich kommen."

Karten für Kultfilm "Absolute Giganten" in Astor Film Lounge gewinnen!

Auch NDR.de macht bei der Aktion mit. Wir verlosen an dieser Stelle zusätzlich zu den drei oben genannten Filmen ausschließlich online in der Astor Film Lounge in der Hamburger Hafencity 5 x 2 Tickets für die Vorstellung am Freitag, 2. Juli um 18 Uhr für den Kultfilm "Absolute Giganten" (1999, FSK 6) von Sebastian Schipper. Machen Sie jetzt mit: Füllen Sie das nachfolgenden Formular aus. Mit Glück sind Sie am bundesweiten Kino-Startwochenende mit dabei! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Unterstützt wird die Aktion von der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein, der TOBIS für "Catweazle" (Kinostart 01. Juli), WunderWerk/ Leonine Studios für "Die Olchis" (Kinostart 22. Juli) und Bon Voyage Films/ Filmwelt Verleihagentur für "Curveball" (Kinostart 9. September)

