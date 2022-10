Erfolg für Cate Blanchett und Nina Hoss mit dem Drama "Tàr" Stand: 27.10.2022 06:00 Uhr Die Schauspielerinnen Cate Blanchett und Nina Hoss sind beide je für einen Gotham-Award in New York nominiert. In Todd Fields Drama geht es um eine fiktive Dirigentin der Berliner Philharmoniker.

von Patricia Batlle

Mit fünf Nominierungen gilt das Filmdrama "Tàr" des US-Regisseurs Todd Field seit Dienstag als Favorit bei den diesjährigen Gotham-Awards in New York. Diese werden am 28. November in insgesamt zwölf Film- und Fernsehsparten vergeben. Die Gotham-Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die Mitte März 2023 mit der Oscar-Verleihung endet.

Cate Blanchett glänzt als fiktive Dirigentin der Berliner Philarmoniker in "Tàr"

Das Drama "Tàr", das seine umjubelte Weltpremiere bei den Internationalen Festspielen Venedig feierte, ist als bester Film nominiert, die deutsche Schauspielerin Nina Hoss hat mit der Rolle der Französin Noémie Chancen auf den Preis als beste Nebendarstellerin.

Gute Aussichtne auf den Preis als beste Hauptdarstellerin dürfte die Australierin Cate Blanchett haben. Sie spielt die verbissene und perfektionistische Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, deren Leben außer Kontrolle gerät, derart eindrucksvoll, dass sie damit sogar ihren dritten Oscar als beste Hauptdarstellerin gewinnen könnte. Blanchett spielt Lydia Tar, eine Star-Dirigentin, die knallhart ist, eiskalt, um so weit nach oben gekommen zu sein.

Nina Hoss spielt im Drama die Partnerin der strengen Chefdirigentin, die natürlich nur fiktiv ist: Noch nie war eine Frau Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker. Und dennoch haben einige Fans von Cate Blanchett in den Sozialen Medien erwähnt, sie hätten sich den Film nicht angesehen, weil sie fürchteten, es sei mal wieder ein Biopic, also - eine Biografie. Derart überzeugend ist das Drama von Todd Field als vermeintliche Biografie einer realen Dirigentin inszeniert.

AUDIO: Nina Hoss: Wer wäre ich ohne den Beruf? (25 Min) Nina Hoss: Wer wäre ich ohne den Beruf? (25 Min)

Die mehrfache Oscarpreisträgerin und US-Schauspielerin Meryl Street hat über Cate Blanchetts Spiel nur lächelnd und bewundernd gesagt: "Cate Blanchett - Oh mein Gott!" Der Film wurde zum Großteil in Berlin, sowie in Dresden (im Palais Großer Garten und im Kulturpalast), in den USA und in Asien gedreht.

Filmmusik von der Komponistin Hildur Guðnadóttir

Die 20 Tracks zur Filmmusik stammen von der Komponistin und Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir ("Joker"). Zu hören sind Cate Blanchett selbst, sowie die Cellistin Sophie Kauer. Den Soundtrack haben die Dresdner Philharmonie, das London Contemporary Orchestra sowie das London Symphony Orchestra aufgenommen - mit Natalie Murray Beale als Dirigentin. Bei den Gotham Awards konkurriert "Tàr" mit vier weiteren Filmen und den Preis als Bester Film.

In Deutschland läuft das Drama am 23. Februar 2023 an.

"Corsage": Chance auf Award als Bester Internationaler Film

Das Drama "Corsage" der Österreicherin Marie Kreutzer mit Vicky Krieps in der Hauptrolle als 40 Jahre alte Kaiserin Sisi konkurriert in der Sparte bester Internationaler Film um einen Gotham Award. Ebenfalls dort nominiert sind etwa das Venedig-Sieger-Abtreibungsdrama "Das Ereignis" nach einem Buch von Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux und die irische Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh, die vor kurzem beim Filmfest Hamburg lief.

VORSCHAU: Trailer: "Das Ereignis" von Audrey Diwan (2 Min)

