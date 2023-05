Edgar Wallace Krimi: "Der Mann, der seinen Namen änderte" Stand: 15.05.2023 13:24 Uhr Seit dem 11. Mai 1958 ist dieser Kriminalfilm "Der Mann, der seinen Namen änderte" von Edgar Wallace nicht mehr im NDR Fernsehen gelaufen. Am 15. Mai 2023 wird er nun wieder gesendet.

Heute Abend um 23.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen einen historischen NDR Film, der vor 65 Jahren Premiere feierte und seitdem nicht mehr gezeigt worden ist. Der Krimi "Der Mann, der seinen Namen änderte" basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Edgar Wallace und wurde bei der Erstsendung 1958 live gespielt und ausgestrahlt, danach jedoch nie wiederholt. Neben Ernst Stakovski spielten Hannelore Schroth, Fritz Tillmann, Stanislav Ledinek, Otto Stoeckel und Franz Schafheitlin. Regie führte Werner Völger.

Schauplatz der Geschichte ist ein abgelegenes Landhaus, in dem alle Personen aufeinandertreffen: Frank O'Ryan beabsichtigt, von Selby Clive, der viele Jahre in Kanada gelebt hatte, dort ein Stück Land zu kaufen. Frank und Selbys Frau Nita, eine Jugendfreundin Franks, entdecken gemeinsam ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass Selby Clive früher Dennis Salnderby hieß.

Als ihnen Sir Ralph, ein befreundeter Rechtsanwalt aus der Nachbarschaft, von einem spektakulären Mordfall berichtet, bei dem ein gewisser Dennis Salnderby als dreifacher Mörder gilt, geht die Angst um. Was hatte Selby all die Jahre in Kanada gemacht? Immer mehr Zwischenfälle deuten darauf hin, dass Selby, alias Salnderby, Frank und Nita als nächste Opfer auserkoren hat, bis sich die Ereignisse schließlich in einer unheimlichen Gewitternacht überschlagen.

