Die Vereinten Nationen in Filmen und Romanen Stand: 22.10.2020 16:19 Uhr "Bernhard und Bianca", "Die Dolmetscherin", "Der Unsichtbare Dritte" und "Hotel Ruanda" sowie "Schutzzone" - viele Filme und Romane beschäftigen sich mit den Vereinten Nationen.

Seit 75 Jahren tritt die UNO für Weltfrieden und die Einhaltung der Menschenrechte ein: Am 24. Oktober 1945 trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Gegründet von 51 Staaten als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile gehören 193 Staaten der Organisation an, die mit ihren Unterorganisationen zusammengenommen am häufigsten den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Kein Wunder, dass die UNO auch in Filmen und Büchern immer wieder Thema ist.

Eine Mordszene in der UNO: Die gibt es 15 Jahre nach Gründung in einem der größten Kassenschlager von Alfred Hitchcocks "Der unsichtbare Dritte". Als Werbefachmann Roger Thornhill wird Cary Grant irrtümlich für einen anderen gehalten, und deswegen von einer mysteriösen Bande entführt.

Thornhill entkommt knapp einem Anschlag auf sein Leben und gerät selbst unter Mordverdacht, als er Augenzeuge eines Attentats im New Yorker UN-Gebäude wird. Der Original Bau ist im Film übrigens nur in einer Außen-Totale zu sehen, aus einem Lastwagen heraus gefilmt: Denn Alfred Hitchcock erhielt keine Drehgenehmigung.

Dreh im echten UN-Gebäude für "Die Dolmetscherin"

Die erste Genehmigung für Spielfilm-Innenaufnahmen gab es erst knapp 40 Jahre später für Sydney Pollack. Mit Nicole Kidman in der Hauptrolle drehte er dort "Die Dolmetscherin", die nach Dienstschluss zufällig ein Gespräch in einer afrikanischen Sprache mitbekommt.

UNO in fast allen Genres zu finden

Die Vereinten Nationen kommen in fast allen Genres vor. Gut, Liebesgeschichten sind selten. Aber ansonsten fasziniert diese Weltfriedensorganisation auf unterschiedlichsten Ebenen. Ob in Krimis wie beim britischen Schriftsteller Matt Beynon Rees, der in seiner Reihe den Direktor einer UN-Schule in Bethlehem auf Verbrecherjagd schickt.

Oder im Kinderfilm "Bernhard und Bianca - die Mäusepolizei", in der eine Mäuse-Rettungshilfsvereinigung von ihrer Zentrale im Keller der Vereinten Nationen in New York aus Gutes tut. In Zombiefilmen wie "World War Z", wo Brad Pitt als ehemaliger UN-Mitarbeiter genau der Richtige ist, um die Untoten aufzuhalten. Und natürlich in Kino-Dramen:. Der Film "Hotel Ruanda" basiert auf einer wahren Geschichte. Der Manager eines Vier-Sterne-Hotels rettet mehr als 1.200 Menschen vor der Ermordung durch Hutu-Rebellen.

Kritik an UN im Nora Bossongs Roman "Schutzzone"

Es gibt auch kritische Stimmen. Die UN habe sich in den 90er-Jahren nur unzureichend in die Völkermorde in Afrika, in Ruanda und Burundi, eingeschaltet, kritisiert beispielsweise die Schriftstellerin Nora Bossong. In ihrem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman "Schutzzone" lässt Bossong eine junge UN-Diplomatin in Burundi an Anspruch und Wirklichkeit zweifeln und verzweifeln. Ein zentrales Problem der Vereinten Nationen: Sie haben kaum Kompetenzen.

"Gewaltlosigkeit" ist der Titel der Skulptur vor dem UN-Hauptgebäude: ein Revolver mit zugeknotetem Lauf vom schwedischen Künstler Carl Fredrik Reuterswärd. Die "Southpark"-Macher nehmen das in ihrer Marionettensatire "Team America" aufs Korn, als der Chef der UN-Rüstungskontrollkommission Hans Blix den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Il in seinem Palast aufsucht.

Aller berechtigten Kritik zum Trotz: Eine Organisation, die sich den Weltfrieden auf die Fahnen geschrieben hat - mit der dürfen sich Künstlerinnen und Künstler hoffentlich auch die nächsten 75 Jahre noch auseinandersetzen.

