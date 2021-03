"Die Toten von Marnow": So entstand der düstere Soundtrack Stand: 18.03.2021 13:05 Uhr Die letzten Folgen der Krimi-Serie "Die Toten von Marnow" werden heute ab 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Der in Hamburg lebende Schwede Martin Tingvall steckt hinter der Musik zur düsteren Serie. Beitrag anhören 5 Min

von Ocke Bandixen

Viele haben sich schon am Fernseher einfangen lassen von der düsteren Spannung der NDR Serie "Die Toten von Marnow", die vom 16. März bis zum 18. März im Ersten läuft - alle Folgen sind bereits in der ARD-Mediathek zu finden. Der Mehrteiler um einen Serienmörder und eine dunkle Vergangenheit hat seinen Sog auch durch die besondere Filmmusik entfacht. Geschrieben hat sie der in Hamburg lebende Schwede Martin Tingvall.

"Die Toten von Marnow" - Soundtrack des Schweden Martin Tingvall

Nur wenige Akkorde, dann ist man durch die Musik von Martin Tingvall mittendrin in der Hitze der Mörderjagd. 360 Minuten Film, die der Komponist immer und immer wieder gesehen hat. Er erzählt, wie sein Soundtrack entsteht: Er setze sich hin, drücke beim Sichten auf Aufnahme und sitze dabei am Klavier. "Dann kommen normalerweise ein paar gute Ideen."

Es ist nicht der erste Soundtrack, den Martin Tingvall geschrieben hat. Für den Tatort hat er schon mehrere komponiert, auch in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Andreas Herzog. Für "Die Toten von Marnow" musste Martin Tingvall seine Melodien den Personen anpassen, maßgeschneidert sozusagen. "Ich fand die Bilder so stark, die Hauptfiguren. Die Kunst ist, und da habe ich sicher noch viel zu lernen, dass man nicht zu viel macht", sagt der Schwede.

Spannung in den Akkorden, ein paar musikalische Phrasen, die nach einer Auflösung drängen, Wiederholungen, auch zum Wiedererkennen. Martin Tingvalls Musik zur Serie ist als kurzes Album, als sogenannte EP, erschienen. Den beiden Hauptfiguren hatte er, ganz klassisch, jeweils ein musikalisches Thema zugeordnet.

Soundtrack ist Ergebnis von Corona-Isolation

Der Soundtrack ist das Ergebnis seiner eigenen Corona-Isolation, erzählt Martin Tingvall. Nach einem Urlaub waren seine Familie und er nicht nach Hamburg zurückgekehrt, sondern in Schweden hängengeblieben, in einem kleinen Haus in Südschweden. Das war für die Arbeit an der Filmmusik ein Glücksfall. "Normalerweise bin ich ja Pianist und gebe Konzerte, zum Beispiel mit meinem Tingvall Trio. Aber das war ja nicht möglich."

Und so blieb er bei den Bildern und schrieb immer weiter. Man meint, den Liedern diese Konzentration anzuhören. Richtig versenkt hat er sich in die spannende. Für einen Mehrteiler zu schreiben, war neu für ihn, so Tingvall. Nicht nur die Spannung der Handlung, auch die der Musik sollte sich immer mehr steigern. Bis hin zu einem Showdown am Ende und dem Lied "Redemption" am Ende.

Song "Redemption" zur düstern Auflösung der Krimi-Serie

Es spiegelt schicksalhaft, düster, die Auflösung des Falles. Die schwedischen Landsleute Anna Ottosson, eine langjährige Freundin Martin Tingvalls, und Christian Kjellvander singen das Lied. Kjellvander fand der Komponist durch Zufall in seiner monatelangen Abgeschiedenheit - oder war es Schicksal? In jedem Fall passt es zu der geglückten Arbeit von Martin Tingvall für "Die Toten von Marnow". Kjellvander kam vorbei, sang eine halbe Stunde lang. Und das war es: das Lied zur Serie.

Die achtteilige Krimiserie ist bereits in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten wird sie in drei Filmfassungen ausgestrahlt. Dazu gibt es die ausführliche Podcast-Folge "Die Toten von Marnow" in der ARD Audiothek. Tinvalls Soundtrack ist im Handel erhältlich.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 18.03.2021 | 06:55 Uhr