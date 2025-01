"Der Bastian" ist tot: Trauer um Horst Janson Stand: 29.01.2025 10:12 Uhr Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Das hat seine Ehefrau bestätigt. Er war unter anderem bekannt durch seine Auftritte in der "Sesamstraße" und aus der Serie "Der Bastian".

"Über viele Jahrzehnte war Horst Janson aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken", erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Nachricht von seinem Tod erfülle sie mit Traurigkeit: "Seine Schauspielkunst und seine herzliche Ausstrahlung werden uns fehlen."

Horst Janson war Sohn eines Justizbeamten und wuchs in Mainz, Bad Soden und Wiesbaden auf. Er wirkte als Heranwachsender in Theateraufführungen seiner Schule mit. Einem breiten Publikum wurde Janson 1968 durch die ARD-Fernsehserie "Salto Mortale" bekannt, in der er den Trapez-Artisten Sascha Doria spielte. 1970 trat er neben Charles Bronson und Tony Curtis in der englisch-amerikanischen Kinoproduktion "Zwei Kerle aus Granit" auf.

Rollen als "Der Bastian", im "Tatort" und beim "Forsthaus Falkenau"

In den 1970er-Jahren gehörte Horst Janson zu den prominentesten deutschen Fernsehgesichtern. Vor allem durch die Serie "Der Bastian" (Drehbuch: Barbara Noack, 1973), in der er die Titelrolle spielte.

Etwa zur selben Zeit trat er mit "Die Zwillinge vom Immenhof" (1973) und "Frühling auf Immenhof" (1974) an der Seite von Heidi Brühl auf. 1998 gab er bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg den Old Shatterhand und 2001 den Old Firehand.

Auftritte bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg

Weitere Rollen spielte Janson im "Forsthaus Falkenau", "Immenhof", "Ein Fall für zwei" oder "Tatort". 2005 und 2006 stand der leidenschaftliche Hobbysegler für die TV-Serie "Unter weißen Segeln" als Kapitän vor der Kamera. Bis ins hohe Alter arbeitete er - zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen - und war auch immer wieder auf dem roten Teppich zu sehen.

Horst Janson hinterlässt seine Ehefrau Hella, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet war. Er wurde 89 Jahre alt.

Weitere Informationen Frühling auf Immenhof Es herrscht eitel Sonnenschein auf dem Immenhof: Dalli und Alexander wollen heiraten. Doch finanzielle Sorgen trüben das Glück. mehr Die Zwillinge vom Immenhof Alexander führt als Pächter des Immenhofs ein glückliches Leben. Dann aber will die Besitzerin die Pacht drastisch erhöhen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 28.01.2025 | 15:20 Uhr