Wann öffnen die Kinos im Norden? Stand: 10.06.2021 16:34 Uhr Die Kinos in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder öffnen. Für viele Betreiber und Filmverleiher kommt die Erlaubnis jedoch zu kurzfristig - die meisten Kinos öffnen zum 1. Juli.

Lange hat die Kinobranche wegen der Corona-Pandemie auf diesen Moment gewartet. Mitte Mai hatte der Hauptverband deutscher Filmtheater gemeinsam entschieden, dass versucht werden soll, alle Kinos in Deutschland zum 1. Juli zu öffnen. Nun dürfen sie bereits schon etwas früher wieder Gäste empfangen. Von der plötzlich erfolgten Lockerung sind die meisten Kinos etwas überrascht - schließlich müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt und teilweise neu eingestellt werden. Nur einige kleinere Kinos haben bereits wieder auf, die großen Ketten folgen etwas später.

UCI öffnet noch im Juni, Cinemaxx und Cinestar folgen Anfang Juli

Die Kette UCI startet am 17. Juni bundesweit. Sie ist in norddeutschen Städten vertreten mit Standorten etwa in Flensburg und in drei Stadtteilen Hamburgs. "Wir wissen, dass unsere Gäste schon jetzt begeistert sind, in Kürze wieder bei uns zu sein und freuen uns darauf, die Magie des Kinos wieder gemeinsam zu erleben", hieß es in der Pressemitteilung von Geschäftsführer Ramón Biarnés. Das Wohlergehen der Gäste und Kollegen habe dabei oberste Priorität. "Unsere Standorte werden alle behördlichen und lokalen Vorgaben erfüllen", etwa die Einhaltung von Abständen sowie eine Test- und Maskenpflicht. Am 1. Juli öffnen dann auch die Ketten Cinemaxx und Cinestar bundesweit. Das Team freue sich "unendlich auf den 1. Juli, um all unsere Gäste wieder herzlich willkommen zu heißen", sagte Cinemaxx-Geschäftsführer Frank Thomsen in einer Pressemitteilung.

Kinobesuch mit negativem Test und Maske möglich

Die Vorschriften für den Kino-Besuch variieren von Bundesland zu Bundesland. In allen norddeutschen Bundesländern benötigen die Besucherinnen und Besucher für den Besuch im Kino etwa einen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer vollständigen Covid-19-Schutzimpfung. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen gilt eine Maskenpflicht - am festen Sitzplatz darf diese jedoch abgenommen werden. In Hamburg gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz.

"Catweazle" von Otto Waalkes und "A Quiet Place 2" starten im Juni

Und auf diese Filme können sich die Kinofans freuen. Los geht es ab 17. Juni etwa mit "Cruella" mit Emma Stone und Emma Thompson, dem Otto-Waalkes-Magierfilm "Catweazle" und dem Horrorfilm "A Quiet Place 2" von John Krasinski. Ab Juli folgen Starttermine für Blockbuster wie "Fast & Furious 9", "Godzilla vs Kong", die Familienfilme "Peter Rabbit 2" und "Die Olchis" sowie für die preisgekrönten Filme wie die Sci-Fi-Dramödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader und der Oscar-Sieger "Der Rausch" von Thomas Vinterberg.

Sommer-Berlinale startet am 9. Juni

In Berlin startet am Mittwoch die einmalige Sommer-Berlinale mit Publikum. Dort laufen die Filme der im März bislang nur für Fachpublikum gezeigten Beiträge. Den Wettbewerb gewonnen hatte ein rumänischer Film, "Bad Luck Banging or Loony Porn" von Radu Jude. Die Hamburger Schauspielerin Maren Eggert war dort mit dem Silbernen Bären für das beste Schauspiel ausgezeichnet worden - für ihre Rolle als Anthropologin in "Ich bin dein Mensch", die einen Partnerschaftsroboter testen soll. Es ist der jüngste Film von Maria Schrader. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird die 55-jährige deutsche Regisseurin wohl für das Hollywoodstudio Universal Pictures einen Film über den Weinstein-Skandal drehen.

