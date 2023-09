Bundesweite Kinotage: Filmvergnügen für fünf Euro in Deutschland Stand: 08.09.2023 11:09 Uhr Am 9. und 10. September sind alle Filme in mehr als 700 Kinos der Kinotage für nur fünf Euro zu sehen: zu allen Zeiten und auf allen Plätzen. Eine Übersicht der Aktion, die das zweite Mal stattfindet.

von Bettina Peulecke

Deutschland ist im Kinofieber. Blockbuster wie "Barbie" und "Oppenheimer" lassen die Kassen vielerorts klingeln. Das sah letztes Jahr um diese Zeit noch ganz anders aus. Da gab es die Kinotage zum ersten Mal, um die Zuschauer zurückzuholen. Mit Erfolg. An diesem Wochenende finden nun die zweiten Kinotage statt.

Bei Auftakt 2022 meiste Kinobesucher seit Pandemiebeginn

In anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich sind die Kinotage längst Tradition. Im vergangenen Jahr beim Auftakt der deutschen Kinotage verzeichneten die Kinos das Wochenende mit den meisten Besuchern seit Pandemiebeginn.

Bundesweite Kinotage mit schönen Aktionen für nur fünf Euro

Das Konzept: An zwei Tagen sind alle Filme in allen teilnehmenden Kinos für nur fünf Euro zu sehen. Zu allen Zeiten und auf allen Plätzen. Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen und Aktionen mit Filmemachern und mancherorts ein spezielles gastronomisches Angebot. 685 Kinos waren es 2022, dieses Jahr sind es schon über 700 freut sich Christine Berg, Vorstandvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater: "Wir haben es tatsächlich geschafft, dass dieses Jahr sogar mehr Kinos mitmachen. Wir haben vielleicht nicht 100 Prozent der Kinos in Deutschland, aber wir sind sehr nah dran. Es gibt niemanden, der daran vorbeikommt. Überall, wo ein Kino ist, kann man hingehen und es werden ganz tolle Sachen gemacht, es gibt ganz viele schöne Aktionen, ich glaube, da findet jeder etwas für sich."

Multiplexe und Programmkinos dabei

Sowohl Programm- als auch Arthouse-Kinos und Multiplexe veranstalten die Kinotage und feiern damit ihr Programm, und das, was noch kommen wird, denn es sind auch Previews von demnächst startenden Filmen geplant. Letztes Jahr begann die Erfolgsstory von Lars Jessens wunderbarer Romanverfilmung "Mittagsstunde" bei den Kinotagen im Hamburger Zeise-Kino.

Weitere Informationen "Mittagsstunde": Urkomischer, oft tieftrauriger & einfühlsamer Film In Lars Jessens Drama, dem erfolgreichsten deutschen Arthouse-Hit, verkörpert Charly Hübner einen Endvierziger in der Midlife-Crisis, der in sein Heimatdorf zurückkehrt. mehr

Dort wird der Film nun auch wieder gezeigt, erzählt Matthias Elwardt Geschäftsführer und Programmacher vom Zeise: "Das wiederholen wir dieses Jahr, weil der Film so vom Publikum geliebt wird und es immer noch Hamburger gibt, die den Film nicht gesehen haben." Lars Jessen sei natürlich zu Gast. "Aber es gibt auch eine Reise als Premiere mit dem Reisenden und Regisseur als Gast: 'Kurs Südwest- Mit dem Boot durch Europa", es gibt eine tolle Preview 'Ingeborg Bachmann' von Margarethe von Trotta mit der tollen Vicky Krieps in der Hauptrolle und es gibt die Filme, die im Augenblick das Publikum sowieso begeistern."

Lars Jessen: "Kinofest 2022 war ein großer Wendepunkt"

Begeistert ist auch Regisseur Lars Jessen, der sich riesig freut, mit „Mittagsstunde“ jetzt wieder bei den Kinotagen dabei zu sein: "Nach einem Jahr sind wir da jetzt wieder, sind damals gestartet im September, das war sehr aufregend. Niemand wusste, wie es mit dem Kino nach der Pandemie weitergehen würde. Das Kinofest war fast wie so ein Anfang für einen großen Wendepunkt, ein Auftakt für ein Quartal, für ein Jahr, wo das Kino zurück kam, wo die Leute in die Kinos zurück kamen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig jetzt wieder im Zeise zu sein, nach all der Zeit - herrliche Sache!"

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 09.09.2023 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm