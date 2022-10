"Borowski und das hungrige Herz": Tatort beim Filmfest Hamburg Stand: 30.09.2022 18:00 Uhr Der neue Kieler Tatort "Borowski und das hungrige Herz" feiert am Sonnabend, 1. Oktober, Premiere beim Filmfest Hamburg. Darin tauchen die Kommissare Klaus Borowski und Mila Sahin in die Welt von Sex- und Liebessüchtigen ein.

Wozu sind Menschen fähig, wenn ihre Liebe zurückgewiesen wird? Das ist die Kernfrage in dem neuen NDR Tatort "Borowski und das hungrige Herz". Neben Axel Milberg als Klaus Borowski und Almila Bagriacik als Mila Sahin ist die Newcomerin Laura Balzer in der Episoden-Hauptrolle zu sehen.

Premiere beim Filmfest Hamburg mit Maria Solrun, Kathrin Bühlig und Laura Balzer

Die Tatort-Folge feiert Premiere beim Filmfest Hamburg, das am 29. September startet. Zum Roten Teppich am Sonnabend ab 18 Uhr im Cinemaxx-Kino am Dammtor werden Regisseurin Maria Solrun, Drehbuchautorin Katrin Bühlig und Schauspielerin Laura Balzer erwartet. Für ihre Theaterrollen wurde Balzer bereits mehrfach ausgezeichnet. An ihrer Seite spielen unter anderem Lina Wendel, Martin Umbach und Robert Finster.

Inhalt von "Borowski und das hungrige Herz" mit Milberg und Bagriacik

Sodom und Gomorrha an der Kieler Förde? In einem Kieler Mietshaus finden Borowski und seine Kollegin Mila Sahin die Tote Andrea Gonzor erschossen auf ihrem Bett. Mord oder Suizid? Rechtsmedizinerin Dr. Kroll stellt unterschiedliche Spermaspuren an der Leiche fest. Andrea Gonzor hatte an diesem Abend offenbar zu einer Erotikparty eingeladen.

Der einzige Schlüssel zur Aufklärung scheint Andreas Freundin Nele zu sein, die die Tote entdeckt hat. Borowski und Sahin tauchen ein in die Welt von Sex- und Liebessüchtigen. Eine bizarre Schattenwelt inmitten der Stadt an der Förde.

Gedreht in Kiel, Bad Oldesloe und Hamburg

Sechs der Schlüsselpositionen bei der Produktion dieses Tatorts sind mit Frauen besetzt: Die isländische Regisseurin Maria Solrun setzte den Krimi bis im Herbst 2021 in Kiel, Bad Oldesloe und Hamburg in Szene. Die 1965 in Reykjavik geborene Künstlerin dreht nach ihrem Studium an der FU und DFFB in Berlin überwiegend Fernsehfilme, für die sie häufig auch die Drehbücher schreibt, darunter die Reihe "Eine Liebe am Fjord".

Das Drehbuch für "Borowski und das hungrige Herz" stammt von Grimme-Preis-Trägerin Katrin Bühlig, die für den NDR auch die Vorlage für den Spielfilm "Meine fremde Freundin" schrieb. Hinter der Kamera steht Birgit Gudjonsdottir. Sie wurde 2013 mit dem Filmdrama "Zappelphilipp" für den Deutschen Kamerapreis nominiert und arbeitete unter anderem für die TV-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr".

Ab November 2023 im ERSTEN

Der Tatort wird voraussichtlich Ende November 2023 im Ersten laufen. Im Februar läuft bereits "Borowski und die große Wut".

Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm), als ausführende Produzentin ist Sabine Timmermann tätig. Die Redaktion beim NDR hat Sabine Holtgreve. Karten für das Filmfest Hamburg sind online über das Festival erhältlich.

