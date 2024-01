"Harry Potter" in Hamburg: Oliver Masucci bald Snape Stand: 11.01.2024 14:25 Uhr Kinostar Oliver Masucci wird für drei Wochen den Professor Snape in der Hamburger Inszenierung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" spielen. Los geht es am 29. Februar - ein Porträt des Schauspielers.

von Danny Marques Marcalo

Drei Wochen wird Masucci ab dem 29. Februar auf der Harry Potter-Bühne in Hamburg stehen - sie dürften für Oliver Masucci ein Karrierehighlight sein. Wohl nicht das einzige in diesem Jahr. In Roman Polanskis neuen Film "The Palace", der im Januar in Deutschland anläuft, spielt Masucci die Hauptrolle - einen Hoteldirektor.

Ein ganz schön weiter Weg für den Sohn einer Deutschen und eines Italieners. Die Familie hatte ein Restaurant in Bonn. Der junge Oliver hilft in der Küche aus, wie er mal im NDR Fernsehen erzählt: "Ich hab viele Pizzas gemacht und zwar im Akkord. Ich hab immer den gleichen Fehler gemacht, immer wenn es ruhiger wurde, hab ich mich angelehnt an den Pizzaofen. Und dann hab ich mir immer die Hände verbrannt."

Oliver Masucci: Vom Schauspielhaus zu Adolf Hiltler

In Bonn geht er damals in jeder freien Minute ins Kino - Flucht aus der Realität. Die sei nicht einfach gewesen. Als Spaghettifresser sei er oft heruntergemacht worden. Die Beziehung, gerade zum Vater, war für ihn nicht einfach. 1996 kommt er nach Hamburg ins Schauspielhaus, ist bis 2002 Mitglied des Ensembles.

Masucci hat auch Engagements an großen Häusern in Bochum, in Zürich und lange am Wiener Burgtheater. 2015 gelingt ihm der Durchbruch in seinem geliebten Kino. In der Bestsellerverfilmung "Er ist wieder da" spielt er Adolf Hitler. Für "Enfant Terrible" in dem er Rainer Werner Fassbinder spielt, bekommt er den deutschen Filmpreis.

"Phantastische Tierwesen": Masucci schon einmal im Harry-Potter-Universum

2022 spielt er schon einmal in "Harry Potter" eine Traumrolle: einen deutschen Bösewicht im dritten "Phantastische Tierwesen"-Film. Diese Streifen sind Teil der Harry-Potter-Welt und Oliver Masucci ist ein Riesenfan: "Meine Ex-Freundin, der hab ich das damals vorgelesen und ihrer kleinen Tochter. Dann sind die immer eingeschlafen. Und da hab ich irgendwann gesagt: 'Ich halte das nicht mehr aus, ihr müsst das selber lesen.' Ich will jetzt die Geschichte lesen."

Privat ist er mit der ehemaligen Bild-Chefredakteurin Tanit Koch zusammen, er hat drei Kinder, sein Privatleben thematisiert er kaum. Er lebt sowohl in der Schweiz, als auch auf Mallorca.

Oliver Masuccis Qualitäten: intensiv, brodelnd und körperlich

In der Amazon-Serie "German Crime Story: Gefesselt", die stark an den wahren Fall des Hamburger Säurefassmörders angelehnt ist, kommen die Qualitäten von Oliver Masucci zum Tragen. Er ist intensiv, brodelnd, körperlich, wenn er spielt. So ist er zu einer internationalen Marke geworden.

Seine Netflix-Serie "Dark" kennt man weltweit, zuletzt arbeitete er auch mit Jamie Foxx und im Polanski-Film "The Palace" mit seinem Idol: Mickey Rourke. In seiner Autobiografie "Träumertänzer" schreibt er: "Worauf ich Lust hätte, ist, den jungen Menschen die Zweifel zu nehmen, die diesen schönsten Beruf der Welt ergreifen wollen." Zweifel hat er selbst auch gehabt, die merkt man seiner beeindruckenden Karriere aber nicht an.

