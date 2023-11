Hamburger Privattheatertage 2024 stehen vor dem Aus Stand: 25.11.2023 10:50 Uhr Das 60-Milliarden-Euro-Loch im Bundeshaushalt hat auch Auswirkungen auf die Kultur in Hamburg. Die Privattheatertage im nächsten Jahr stehen vor dem Aus, weil Fördergelder vom Bund fehlen.

von Annette Matz

Vor dem Hintergrund der Haushaltsberatungen und aktuell auch des Urteils des Bundesverfassungsgerichts sehe sich der Bund nicht mehr in der Lage, die Privattheatertage für 2024 zu fördern. Das sei im höchsten Maße bedauerlich, so Festivalintendant Axel Schneider. Das Feedback auf die Privattheatertage in diesem Sommer sei großartig gewesen.

500.000 Euro Bundesförderung fehlen 2024

Der Intendant des Altonaers Theater hatte das Festival 2012 ins Leben gerufen. Jedes Jahr konkurrierten Privattheater-Inszenierungen aus ganz Deutschland in Hamburg um den Monica Bleibtreu Preis. Laut "Hamburger Abendblatt" betrug die jährliche Bundes-Förderung 500.000 Euro, die Hamburger Kulturbehörde schoss zuletzt 50.000 Euro dazu. Natürlich werde man wieder einen neuen Versuch unternehmen, die notwendigen Zuschüsse für 2025 zu bekommen, so Schneider weiter.

