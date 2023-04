Tanzen wie Nala und Simba - Kinder proben für "König der Löwen" Sendedatum: 17.04.2023 06:40 Uhr Das Musical „Der König der Löwen“ ist seit mehr als 20 Jahren Publikumsmagnet im Hamburger Hafen. Damit die Geschichte immer wieder aufs Neue erzählt werden kann, braucht es Kinderdarsteller und eine „Löwenschule“.

von Anina Pommerenke

Im Trainingsraum im Stage Theater im Hamburger Hafen hüpfen zehn Kinder vor vielen Spiegeln fröhlich durcheinander. Auf Kommando von Tanztrainerin Nancy bleiben sie stehen und machen die Löwenpose: ein Arm geschwungen nach oben - ein Arm nach vorne. Dazu wird gebrüllt. Denn Brüllen wie ein Löwe - das müssen die zukünftigen Nalas und Simbas drauf haben! Im Intensivprogramm der "Löwenschule" werden sie fit gemacht für die Bühne. Bis zu drei Mal die Woche stehen Gesang, Tanz und Schauspiel auf dem Programm.

Im März hat es auch die acht Jahre alte Yaslin in das Intensivprogramm der Löwenschule geschafft. Vorher konnte sie sich einmal die Woche samstags an das Leben als Musicaldarstellerin herantasten. Weil sie talentiert genug ist, geht es jetzt auf die nächste Stufe! Wie die anderen Kinder hier hat Yaslin ein klares Ziel: "Der große Traum ist in König der Löwen bald mitzumachen und in der Show spielen zu können. Ich finde cool, wenn ich Nala bin, weil ich dann ganz schön frech sein muss."

"König der Löwen" zehn Besetzungen pro Kinderrolle

Frech und ganz schön mutig, denn 2.000 Menschen sitzen bei der Show im Publikum. Im ersten Akt ist der große Auftritt der Show-Kids als kleine Nala und kleiner Simba. Dann geht es schon nach Hause - den Schlussapplaus bekommen die Kinder nur bei ihrem ersten und letzten Einsatz mit. Weil Kinder nicht so viel arbeiten dürfen, gibt es für die kleine Nala und den kleinen Simba jeweils zehn Besetzungen. Löwen-Nachwuchs wird eigentlich ständig gesucht.

Damit es für Yaslin mit dem großen Traum klappt, bekommt sie tatkräftige Unterstützung von zuhause. Denn ihre beiden Eltern sind ebenfalls Darsteller bei "Der König der Löwen". Sie haben sich beim Musical kennengelernt und bringen nun ihre Kinder mit, erzählt Dance-Captain Gesse Robinson voller Stolz. "Das wäre für mich echt ein Traum, auf der Bühne mit meiner Tochter zu stehen und natürlich auch mit meiner Frau. An dem Tag würde ich auf jeden Fall weinen. Das wäre mir echt eine Ehre, mit ihr die Bühne zu teilen." Doch Yaslins Papa weiß, dass es bis dahin noch ein harter Weg ist. "Wenn man in diesen Beruf einsteigen möchte, ist Disziplin auf Platz Nummer eins. Wenn man keine Disziplin hat, kommt man nicht weiter. Und natürlich muss der Spaß auch dabei sein."

Kinder wachsen mit der Rolle

Damit der Löwennachwuchs bei der Stange bleibt, kümmert sich ein eigenes Team um die Nachwuchs-Musicalstars. Unter der Leitung von Svenja Kühl sorgen sie dafür, dass sich die Kinder vom ersten bis zum letzten Tag wohlfühlen. Immerhin begleiten sie die Kinder eine ganz Zeit lang auf ihrem Weg, betont Svenja Kühl. "Das Schönste daran, dass die Kinder so lange bei uns sind, ist dann zu sehen, wie sie wachsen mit der Rolle. Sie fangen mit sechs bis acht Jahren bei uns an und nachher mit zwölf oder dreizehn sind das ganz andere Persönlichkeiten. Wenn dann die letzte Show kommt und man sich von so einem Kind verabschieden muss, ist das jedes Mal eine kleine Katastrophe eigentlich, aber das gehört halt auch dazu."

Sprung auf Musicalbühne in Hamburg

In knapp einem Jahr erfährt Yaslin, ob ihr Traum wahr wird. Nach dem Intensivprogramm der Löwenschule könnte sie zum ersten Mal als kleine Nala auf der großen Bühne stehen. Die Chancen stehen gut, denn die meisten Kinder schaffen den Sprung aus dem Intensivprogramm auf die Musicalbühne. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Gerade erst hat "Der König der Löwen" die Besuchermarke von 15 Millionen geknackt. Da werden wohl noch eine ganze Weile Kinderdarsteller gebraucht.

