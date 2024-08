Kuriose Stadtwette: Greifswald im Friedrich-Duell gegen Dresden Stand: 30.08.2024 08:45 Uhr Schafft Greifswald die Caspar-David-Friedrich-Sensation? Am 5. September gibt es einen Wettbewerb zwischen Dresden und der Hansestadt: Zu welcher Kuchen-Party kommen mehr Gäste?

Das wird ein "Duell der Romantiker": Am Donnerstag, 5. September, treten Dresden und Greifswald (Vorpommern-Greifswald) in einem ganz besonderen Wettbewerb gegeneinander an. Dabei geht es dann um die Frage: Welche Stadt bringt mehr Caspar-David-Friedrich-Fans an eine große Kuchentafel? Die Organisatoren des Friedrich-Jubiläums-Jahres in Greifswald setzen alles daran, dass die Stadt gewinnt. "Kommen Sie gekleidet wie zu Friedrichs Zeiten", heißt es auf der Internetseite zum Jubiläumsjahr. Inspiration kann das "Marktplatz"-Aquarell von Caspar David Friedrich sein.

"Kuchen für Caspar": Geburtstagsfest mit Bühnenprogramm

Das Nordmagazin im NDR Fernsehen berichtet am Abend über den Stand der Auszählung und den Städtevergleich Dresden-Greifswald. Beginn in Greifswald auf dem Markt ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf dem Greifswalder Markt gibt es dann neben der Kuchentafel Theater, Musik und jede Menge historisch anmutende Kleidungsstücke zu bestaunen.

NDR Bühne: Philipp Dittberner live

Ndr 1 Radio MV und das Nordmagazin bringen zur Kuchenparty jede Menge Musik mit. Der deutsche Musiker Philpp Dittberner wird live spielen und NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens als DJ auflegen.

Caspar David Friedrich wurde vor 250 Jahren in der Greifswalder Langenstraße im Haus des Seifensieders Friedrich geboren und begann hier seine künstlerische Laufbahn. Allerdings verschlug es ihn über den Umweg Kopenhagen in der Mitte seines Lebens nach Dresden, wo er mit seiner Familie viele Jahre lebte, den Höhepunkt seiner Karriere als Maler hatte und schließlich verstarb.

Die Landschaften um Dresden und um Greifswald waren für Eigenbrötler und Wanderer gleichermaßen Sehnsuchtsorte und für die Malerei der Romantik prägend geworden.

