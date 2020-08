Nils Söhrens

Hallo, ich bin Nils Söhrens. Geboren wurde ich im Jahr 1980 und bin ein echtes Kind des Nordens. Aufgewachsen in Schleswig-Holstein, wohnhaft in Hamburg und das Herz an Mecklenburg-Vorpommern verloren. Dass ich Radio machen will, wusste ich schon mit elf Jahren. Hat geklappt! Das macht mich glücklich!

Du machst Radio, weil ...

... ich nichts anderes kann. Und nicht will!

Das finde ich toll

Menschen zu informieren und gleichzeitig zu unterhalten.

Das finde ich nicht so toll

Wenn jemand wegen meiner großen Klappe böse ist. Mache doch nur Spaß!

Dein Motto?

Sei pünktlich und grüße den Pförtner!