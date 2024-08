Stand: 07.08.2024 17:54 Uhr Jubiläumsjahr Caspar David Friedrich: Stadtwette gestartet

Greifswald hat Dresden zu einer Wette herausgefordert: Wer ist die wahre Caspar-David-Friedrich-Stadt? Die Geburtsstadt Greifswald oder Dresden, wo der weltberühmte romantische Maler lange lebte und auch gestorben ist? Anlass ist der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich am 5. September 2024. An dem Tag sollen so viele Einwohner wie möglich in historischen Kostümen auf die jeweiligen Marktplätze kommen. Wer die meisten kostümierten Bürger zählt, hat die Wette gewonnen. Dafür werden in beiden Städten auch Workshops angeboten - zum Beispiel um Kopfschmuck und Hüte herzustellen. Die Städte wollen mit der Aktion nicht gegeneinander antreten, sondern den Geburtstag Friedrichs gemeinsam begehen. Der NDR überträgt die Zählung live.

