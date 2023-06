Kampnagel: 100 Hamburger*innen im Tanz-"Rausch" Stand: 23.06.2023 11:22 Uhr Mit einer Uraufführung von Choreografin Patricia Carolin Mai läutet Kampnagel das letzte Wochenende der Jubiläums-Spielzeit ein. 100 Hamburger*innen tanzen "Rausch" - ein rauschhaftes Erlebnis.

von Peter Helling

Sie ist vielleicht die wichtigste Choreografin für modernen, experimentellen Tanz in Hamburg: Patricia Carolin Mai. Schon seit Jahren arbeitet sie an Extremzuständen des Körpers. Zudem arbeitet sie mit Tanz-Interessieren aller Generationen - jetzt gerade wieder mit 100 Hamburgern und Hamburgerinnen.

Eine von ihnen stand nach der Premiere außer Atem vor Kampnagel: "Oh, ich bin beseelt, glücklich und stolz auf mich und auf die Gruppe und wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben durfte, das bedeutet mir die Welt. Das Wunderbare ist, dass man nichts falsch machen kann, und dass jeder Körper auf der Bühne richtig ist und jeder die Chance hat, sich zu zeigen", findet die Tänzerin.

Tanzbegeisterte aller Generationen und Körperformen

Das Besondere: Die 100 Tänzerinnen und Tänzer sind keine Profis, sondern einfach Tanzbegeisterte aus allen Generationen, alt, jung, alle Körpermaße, Leute wie du und ich. Ihre Energie steckt die Zuschauerinnen und Zuschauer an. "Ich fand's supergut, jede Minute war neu, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll, weil überall was passiert. Ich hatte das Gefühl, ich verpasse was, und gleichzeitig erlebe ich total viel!"

Schon gleich am Anfang, als das Publikum die größte Kampnagel-Halle K6 betritt, kommen gleichzeitig die Tänzer und Tänzerinnen auf die Bühne, von hinten, barfuß, ganz locker. Zwei Bewegungen aufeinander zu, Menschen gucken sich an, lächeln. Rechts hängen Kostümteile, bunte Tücher, Kragen, Ärmel an langen Fäden von der Decke. Alle streifen sich etwas über.

Rausch? Danach sieht es hier erst einmal nicht aus, eher nach entspannter Gruppen-Yogasitzung. Ein junger Mann liest vor, welche Art zu tanzen es wohl gibt. Der "Allein vor dem Spiegel-Tanz" etwa, oder der "Ich will endlich nach Hause"-Tanz oder. Der "Ich bin total verliebt, kann es aber noch nicht zeigen"-Tanz.

Den Tanz vom Sockel holen

Die Idee der Choreografin Patricia Carolin Mai ist wohl, den Tanz vom Sockel zu holen, also diesem "Man guckt zu, bewundert die Bewegungen, aber selbst mitmachen? Niemals". Die 100 Hamburger und Hamburgerinnen beweisen, dass es anders geht. Sie machen "Rausch" zu ihrem inneren Konzept, zeigen Tanz als menschliche Ausdrucksform - für alle.

Rausch wird mit viel Lust untersucht

Die 100 stehen plötzlich auf, stellen sich in zwei Reihen gegenüber, lösen sich voneinander, Wellenbewegungen, dann wieder sehen sie aus wie ein pumpender Technoclub im Gegenlicht. Und plötzlich: Lichtwechsel - ELVIS: 100 wippende Kniepaare - der Rausch wird hier nicht oberflächlich nachgestellt, sondern mit viel Lust untersucht, geordnet. Und in dieser Ordnung liegt die Anarchie.

Das Schöne: Immer bleiben sie Individuen, man entdeckt Paare, Einzelgänger, Discoqueens, Entzückte, Verzückte - die Gruppen bilden, Reihen, wieder auseinander rennen. Tanz in allen Formen eben. Alles fließt durch den Raum, kein Rempeln, kein Egotrip. Alles geht in- und durcheinander.

"Rauschhaft, wie eine Massentrance"

Das Gefühl kennt wohl jeder: am Rand der Tanzfläche stehen, in einer Disko, in einem Club, bei der Hochzeitsfeier, der Kirmes. Auf der Tanzfläche geht es ab: rauschhaft, überbordend, Tänzer und Tänzerinnen mit geschlossenen Augen. Und man selbst ist zu schüchtern mitzumachen. Heimlich will man aber. Genau darum geht es auch hier. "Sehr energetisch, generell ganz inspirierend und animierend.", oder "Schon rauschhaft zwischendurch, wie eine Massentrance, die da stattfand, und wieder auseinander ging, toll!" - so lauten am Ende die bewundernden Stimmen aus dem Publikum.

Als Patricia Carolin Mai am Ende auf die Bühne rennt, jubeln beide Seiten: das Publikum und die 100 auf der Bühne, Blütenblätter fallen zu Boden. Wellen der Begeisterung über den Tanz und darüber, dass Tanz zum Menschen gehört. Gerade jetzt, wo einem nicht immer zum Tanzen zumute ist.

Das Stück "Rausch" auf Kampnagel ist noch am Freitag und Samstag um 20 Uhr zu sehen.

