Hamburg Ballett und John Neumeier gratis auf dem Rathausmarkt Stand: 03.09.2022 06:00 Uhr Das Hamburg Ballett und John Neumeier sind am Sonnabend, 3. September (20 Uhr) mit über 60 Tänzerinnen und Tänzern zu Gast auf dem Rathausmarkt. Der Eintritt zum "Tanzfeuerwerk" ist kostenlos. Beitrag anhören 3 Min

von Annette Matz

Beginn der Probe für das große Open-Air-Event im Ballettzentrum: John Neumeier, trainingsleger in rosa T- Shirt und bequemen, weichen Tanzhalbschuhen, gibt Anweisungen: "We have seven bars and we need seven men." Ballett umsonst und draußen gibt es auch nicht alle Tage. Und raus aus der gewohnten Staatsoper auf den wilden Rathausmarkt ist nicht ohne Herausforderungen - auch ganz pragmatischen, wie die Beleuchtung, erzählt der Ballettchef: "Auf der Bühne haben wir eine sehr raffinierte, kontrollierte Beleuchtung, weil wir in einem dunklen Raum sind, und wir können mit verschiedenen Farben arbeiten. Hier haben wir es zu tun mit Tageslicht und einer Bühne, die wirklich nicht dafür da ist, die raffinierteste Beleuchtungsregie durchzuführen."

50 Jahre John Neumeier als choreografierte Biografie

"The World of John Neumeier" ist eine Art getanzte Biografie, schon zu seinem 80. Geburtstag zu erleben und auf anderen Bühnen zu sehen. Es sind Ausschnitte aus Neumeier-Balletten der letzten 50 Jahre: "Die Kameliendame", "Tod in Venedig", "Nijinsky". John Neumeier selbst moderiert und kommentiert die Stücke - und schlägt sein Ballettleben auf, wie ein Buch, ganz von Anfang.

Mit Leonard Bernsteins "Candide" machte der junge John das elterliche Wohnzimmer zur Tanzbühne - sicher nicht ahnend, dass er später einmal mit "Berstein Dances" seine große Hommage an diesen Komponisten choreografieren würde. Plus Kostümen von Giorgio Armani.

Weitere Informationen John Neumeier: Er hat Hamburg zur Ballett-Metropole gemacht Der gebürtige US-Amerikaner ist seit fast einem halben Jahrhundert Ballettdirektor und Chefchoreograf des Hamburg Balletts. mehr

Unter dem Einfluss von Leonard Bernstein und Gene Kelly

Bis heute begeistert und tief beeindruckt ist der inzwischen 83-jährige Ballettchef - der sich von seinen Tänzern übrigens schwungvoll auf die Bühne heben lässt - auch von Gene Kelly und der Kraft seines Tanzes, spürt aber schon früh: Das klassische Ballett ist sein Zuhause. Ballettfans - und vielleicht auch jungen und alten Hobbyballerinen - weicht er damit das Herz auf, manchmal vielleicht ein bisschen zu rührseelig. Aber allen sei gesagt: Es verspricht ein mitreißender Abend zu werden. Das Hamburg Ballett hat eine unschlagbare Energie und wird nicht umsonst so oft bejubelt.

John Neumeiers letzte Saison beim Hamburg Ballett

Mit dem Open-Air-Ballettabend startet John Neumeier in seine letzte Spielzeit - und er wollte sie so beginnen: mit einem Geschenk an die Hamburgerinnen und Hamburger: "Am Anfang war ich nicht der populärste Mensch Hamburgs. Aber Hamburg hat sich umgedreht zu mir. Es ist zu einem neugierigen, interessierten, enthusiastischen Publikum geworden. Ich dachte, zu Anfang dieser 50-Jahr-Feier wäre es gut, etwas zu machen, zu dem wirklich jeder, der will, der möchte, kommen kann." Auf jeden Fall dabei ist Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, der den Abend feierlich eröffnet.

Der Ballettchef selbst arbeitet schon wieder an seiner nächsten Premiere - die letzte in seiner Zeit als Ballettintendant vom Hamburg Ballett. Business as usual - trotz allem. Und kein Gedanke ans Ende: "Arbeiten bedeutet beginnen und nicht enden. Es ist nicht so: Umso mehr Ballett ich gemacht habe, desto genauer weiß ich, wie es gemacht wird. Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Ballett richtig macht. Insofern ist das ein Symbol für mich: Das Ende ist auch der Anfang."

Hamburg Ballett und John Neumeier gratis auf dem Rathausmarkt Anlässlich der Eröffnung seiner 50-Jahre-Jubiläumsspielzeit mit dem Hamburg Ballett lädt John Neumeier heute zu einem kostenfreien Open-Air ein. Hinweis: Einlass ab 18.30 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 03.09.2022 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz