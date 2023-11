Hamburg Ballett - John Neumeier Stand: 10.10.2023 21:19 Uhr Das Hamburg Ballett John Neumeier ist weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt. Weltweite Gastspiele machen es zu einem festen Bestandteil der internationalen Ballettszene.

Im Zentrum steht Ballettdirektor und Chefchoreograf John Neumeier, der seit 1973 Künstlerischer Leiter der Compagnie ist. In seinen Werken verbindet er die Tradition des klassischen Balletts mit modernen, zeitgemäßen Formen und schafft damit eine unverwechselbare choreografische Sprache. Die Saison 2022/2023 stand im Zeichen des 50-jährigen Dienstjubiläums John Neumeiers als Ballettdirektor und Chefchoreograf des Hamburg Ballett. 2022 wurde bekannt, dass ab August 2024 der argentinische Choreograf Demis Volpi als Intendant des Hamburger Balletts die Nachfolge Neumeiers antreten werde.

Geschichte des Hamburg Ballett

Im Juni 1974 wurde die Kompanie des Hamburg Ballett zum ersten Mal zu einem Gastspiel eingeladen und tanzte im Rahmen des "XXIII. Festival Internacional de Musica y Danza" in Granada (Spanien). Tourneen gehören seitdem zum festen Bestandteil des Hamburg Balletts. In den 40 Jahren war die Kompanie insgesamt in 29 Ländern und auf vier Kontinenten unterwegs: beispielsweise in Frankreich, Russland, China und Brasilien.

Am 1. Januar 1978 gründete John Neumeier die Ballettschule des Hamburg Ballett, die zunächst ebenfalls in den Räumen der Staatsoper untergebracht war, ehe sie vier Jahre später zunächst in den Bierpalast am Dammtor und am 23. September 1989 ins neu eröffnete Ballettzentrum Hamburg nach Hamm umzog. Dort gibt es auch die Möglichkeit, dass Schüler im angegliederten Internat leben. Unter einem Dach trainieren auf diese Weise das Ensemble, die Schüler der Ballettschule und das 2011 gegründete "Bundesjugendballett". Mittlerweile besteht die Compagnie zu über 80 Prozent aus Absolventen der Ballettschule.

Lebenswerk für Hamburg sichern

Im Jahr 2006 begründete Neumeier die Stiftung John Neumeier mit dem Ziel, seine Tanz- und Ballettsammlung und sein Lebenswerk für die Stadt Hamburg zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Hamburg Ballett John Neumeier ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Hamburg Ballett John Neumeier Hamburgische Staatsoper

Große Theaterstraße 25

20354 Hamburg



Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen auf der Website des Hamburg Balletts

Karte: Hier befindet sich die Hamburgische Staatsoper

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 20.10.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Tanz