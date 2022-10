Stand: 21.10.2022 08:16 Uhr Die Toten Hosen unterm Hammer: Charity Aktion im Schauspielhaus von Danny Marques Marcalo

Bei der "Pudel Art Action" im Schauspielhaus wurden Spenden vieler Promis versteigert. Organisiert wurde das ganze von Rocko Schamoni und Schorsch Kamerun. Der Erlös kommt Kriegsopfern in der Ukraine zugute.

Rocko Schamoni ist an diesem Abend der Zeremonienmeister. 22 Gegenstände haben er und Schorsch Kamerun von Freunden und Bekannten eingesammelt. Da die beiden aber schon viele Jahre als Musiker, Autoren und Schauspieler unterwegs sind, sind ihre Freunde und Bekannte Musiker, Autoren und Schauspieler. So kam zum Beispiel ein Original Bass der Einstürzenden Neubauten, den Rocko Schamoni selbst gespendet hat, unter den Hammer. "Ich war unglaublich stolz darauf, weil das der Original Bass ist, den die Neubauten auf ihrer legendären Platte Kollaps gespielt haben. All die Schrauben, die hier locker sind, sind noch original von den Neubauten gelockert. Ich trenne mich schweren Herzens, aber gleichzeitig hab ich gedacht, das wäre der richtige Anlass dafür", so Schamoni.

1500 Euro für den Bass der Einstürzenden Neubauten

20 Jahre habe er den Bass wie einen Schatz aufbewahrt. Jetzt zahlt ein Besucher im Saal 1500 Euro dafür. Das Geld geht an Cologne Cares. Die Organisation fährt in die Ukraine, nach Czernowitz und kauft dort mit Spendengeldern Lebensmittel, Medikamente, aber auch Schlafsäcke und Matratzen für Menschen, die innerhalb der Ukraine dorthin geflüchtet sind.

Musik von Thees Ullmann

Es wird nicht nur geboten an diesem Abend. Livemusik gibt es von Carsten "Erobique" Meyer und Thees Ullmann. Der kauft ein NFT, das live auf der Bühne von Schorsch Kamerun angefertigt wird. Das ist eine digitale Datei, die es nur ein einziges Mal gibt. In diesem Fall ein spontan geschriebener Song, der von Rocko Schamoni auf dem Handy aufgenommen wird.

Bass der Toten Hosen und Schallplatte der Ärzte

Thees Ullmann liefert sich dazu mit anderen Besuchern einen Bieterwettstreit. Der teuerste Gegenstand an diesem Abend ist auch eine Bassgitarre. Aber eine von den Toten Hosen, auf der alle Bandmitglieder unterschrieben haben. Sie geht für 3200 Euro an einen anonymen Bieter im Internet. 2500 Euro zahlt ebenfalls ein anonymer Bieter für eine goldene Schallplatte der Ärzte, gespendet von Bela B. Und eine Wandgrafik aus dem Konferenzraum des FC St.Pauli geht für 1300 Euro weg. "Wir sind Profis. Weil wir schon einmal eine Auktion im Pudelclub geleitet haben. Pudel Art Basel hieß das. Deshalb gibt es ja auch ein verwandtes Pendant. Deswegen wissen wir, was wir tun", sagt Schorsch Kamerun nicht ganz ernst gemeint und spielt auf die Art Basel an, eine Kunstmesse, bei der es um Kunst geht, die teilweise schwindelerregende Preise erzielt.

Im Schauspielhaus gibt es dagegen fast schon Schnäppchen. Eine Bluse von Caren Miosga für 300 Euro, eine Gitarre von Tatort-Kommissar Axel Prahl für 1700 Euro oder eine Partitur von Chilly Gonzales für 1000 Euro. Carsten Erobique Meyer versteigert spontan noch sein Loop-Gerät, auf dem er eben noch Musik gemacht hat, für 1200 Euro. Am Ende kommen so 22150 Euro an diesem Abend zusammen.

