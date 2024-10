Besuch aus Simbabwe: Afrikanischer Tanz auf Schloss Gottorf Stand: 05.10.2024 10:22 Uhr Auf Schloss Gottorf haben junge afrikanische Tänzerinnen und Tänzer gezeigt, wie sie ihr Land Simbabwe wahrnehmen - nämlich lebendig und kreativ.

Afrika ist sensationell, sagen diese jungen Tänzer. Sie kommen aus Simbawe und gehören zu einer renommierten Tanzschule. Die tourt mit einem Austauschprogramm durch Deutschland, um Afrika zu zeigen, wie sie es erleben: "Ich finde es wichtig, weil die Menschen außerhalb Afrikas eine falsche Vorstellung von Afrika haben. Im Fernsehen zeigen sie meistens arme Kinder, die nicht einmal lächeln. Sie zeigen laufende Kinder und der Hintergrund besteht nur aus Staub und Schmutz", sagt Tänzerin Gugulethu Matshazi Dube.

Entwicklung des afrikanischen Tanzes

"In der Produktion, die wir heute aufführen, zeigen wir, wie sich der Tanz in Afrika entwickelt hat - vom traditionellen Tanz über Afrozant hin zu modernen Choreografien. Dann zeigen wir Tänze, die für den südlichen Teil Afrikas etwas Besonderes sind, wie den Gummistiefeltanz, der aus der Zeit des Bergbaus stammt", erklärt die Tänzerin. Damit sind die Minenarbeiter gemeint, die zu Kolonialzeiten Gummistiefel als Musikinstrumente benutzt haben, um sich im trostlosen Minenalltag abzulenken - oder auch als Protest.

Aber das war früher. Heute ist das ein Teil ihrer Tradition für Gugu und ihre Mittänzer: "Ich lebe in einer Stadt namens Bulawayo. Es ist die zweitgrößte Stadt meines Landes und ich lebe in der, wie ich es nenne, Mittelschichtgegend. Wie sieht es aus? Es gibt immer Lärm: ein Onkel, der jemanden ruft, da spielt eine Frau Radio, dort läuft ein Hund, jemand lacht in einer Ecke. Dort ist wirklich viel los, es ist lebendig. Man findet überall junge Leute, die aus fast nichts das Beste machen. Wir können zum Beispiel über Mode und ihre Entwicklung sprechen, und die Tänze, die es gibt. Die werden von den jungen Leuten selbst erfunden." Eine neue, junge Generation in Afrika, die Ideen und Kraft hat und Mut macht, so die Message der jungen Tänzer an das Publikum auf Schloss Gottorf.

