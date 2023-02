Barbara Nüsse: Neugierig und staunend seit 80 Jahren Stand: 17.02.2023 16:17 Uhr Heute feiert eine der bedeutendsten Schauspielerinnen des deutschsprachigen Theaters ihren 80. Geburtstag: Barbara Nüsse. Seit 2010 ist sie im Ensemble des Thalia Theaters; seit fast 60 Jahren steht sie auf der Bühne.

von Peter Helling

"Leben Sie mehr!" - mit diesem Satz geht Barbara Nüsse im Stück "Die Besessenen" im Thalia Theater von der Bühne. Sie sagt es zwar in ihrer Rolle - trotzdem: Das Mehr-Leben ist auch für sie persönlich wichtig: "Ich kann damit sehr viel anfangen, weil ich zu viel arbeite im Moment", erzählt Barbara Nüsse. "Deswegen: Ich sollte mehr leben - und das kann man auch anderen Menschen nur wünschen." Mehr leben heißt für sie: mit dem Hund spazieren gehen und Bücher lesen, die mal nichts mit einem Theaterstück zu tun haben - zum Beispiel gerade Chantal Akermans "Meine Mutter lacht".

Pippi Langstrumpf, Molly Bloom: Vielseitige Schauspielerin

Als ewig junge Pippi Langstrumpf turnt sie mit Sommersprossen über die Bühne, in Bob Wilsons Stück "H" verwandelt sie sich in eine elegante überkünstliche Figur und in "Das achte Leben" tanzt sie einen Tanz, der alle bewegt. Für ihren 80. Geburtstag schlüpft sie noch einmal in die Rolle der Molly Bloom aus James Joyces Roman "Ulysses". Rund 250 Mal hat sie den Monolog gespielt, ist damit durch halb Europa getourt.

Das Besondere: Auf der Bühne des St. Pauli Theaters spricht sie mit sich selbst "in jung", denn im Hintergrund läuft ein Video derselben Inszenierung von 1987. Ein Dialog zwischen Ich und ich. Eine bewegende Zeitreise über das Menschsein an sich. "Nachdem ich das schon zehn Jahre gespielt habe, machten im Publikum schon manche Leute 'hahaha', aber das ist ja egal", sagt Barbara Nüsse. "Ich kann auch auf der Bühne einen Mann spielen, dann kann ich als alte Frau eine junge Frau spielen oder ich kann als alte Frau Pippi Langstrumpf, ein Kind, spielen. Das habe ich ja mal erlebt, das ist ja in mir drin."

Barbara Nüsse: Neugierig und staunend

Sie nennt es "Gefühlserinnerung". Wer Barbara Nüsse schon eimmal erlebt hat - und hier kann man wirklich von "erleben" sprechen -, sieht einen staunenden Menschen vor sich: eine Frau, die mit großen Augen ins Publikum guckt, zu ihren Mitspielerinnen, die alles durch sich hindurch fließen lässt - die Welt, die Zeit.

"Ich finde Neugierde ganz was Wichtiges - und auch Staunen, was in der Welt passiert, was zwischen Menschen passiert. Darum ist der Beruf ja so toll: dass man eigentlich bei jeder Rolle wieder von vorne anfangen muss", findet Nüsse. "Auf die Weise lebt man eigentlich mehr Leben, nicht nur das eine, so wie man geworden ist, sondern man kann alles Mögliche ausprobieren."

"Sprache erschafft Wirklichkeit"

"Leben Sie mehr - auch auf der Bühne": Die Augen blitzen, wenn sie das sagt. Sie trumpft nicht auf, sie stellt ihr Ego nicht nach vorne. Und doch sind all die Figuren sie selbst - ob von Schiller, von Brecht oder von Shakespeare geschrieben. "Es geht um Wirklichkeit und um Welt. Eigentlich sollte jedes Stück eine eigene Welt für sich abbilden, eine eigene Wirklichkeit. Ich sage immer, Sprache erschafft Wirklichkeit. Für mich ist Sprache deswegen so wichtig. Es ist ein Konzentrat!"

Vor allem ist es höchste Kunst, die so einfach daherkommt. "Ja, das ist das Einfache, das schwer zu machen ist, wie Brecht sagt." Dabei lacht sie dieses raue, zarte Lachen. Nach der Vorstellung geht sie am liebsten in die Kantine, "abhängen" wie sie es nennt: "Ich sitze am liebsten hier unten in unserer "Muffbude", nenne ich das immer - da, wo man rauchen darf. Wenn keiner da ist, sitze ich alleine da, und wenn es eine halbe Stunde ist. Aber am schönsten ist, wenn da noch Kollegen sind."

Barbara Nüsse zum 80. Geburtstag

Barbara Nüsse hat sich das Staunen bewahrt. Und: Sie mag die Menschen. Mehr Leben. Noch viel mehr Leben? Oh ja, das wünschen wir ihr. Barbara Nüsse wird 80 Jahre alt. "Am Tag selbst - das finde ich ganz schön, dass ich da richtig frei habe - wird es ganz ruhig und ganz normal zugehen. Da werde ich sicher mit meinem Hund spazieren gehen, weil ich da richtig Zeit habe", erzählt Nüsse.

Wenn Sie Barbara Nüsse live erleben möchten: Sonnabend um 18 Uhr spielt sie Pippi Langstrumpf im Hamburger Thalia Theater. Es gibt noch wenige Karten. Im Anschluss wird ihr die Ehrenmitgliedschaft des Thalia Theaters verliehen.

