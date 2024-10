Vom Suchen und Finden: Neue Wimmelbücher für Kinder ab vier Stand: 26.10.2024 06:00 Uhr Verregnete Herbstnachmittage mit Kleinen können eine Herausforderung sein. Wimmelbücher eignen sich zur Beschäftigung ganz hervorragend. NDR Kultur stellt drei Reihen in diesem Genre vor.

von Katharina Mahrenholtz

"Wo ist Walter?" von Martin Handford für Kinder ab vier

Walter ist der Klassiker unter den Wimmelbuchhelden. Blaue Jeans, rot-weiß-gestreifter Pullover, Bommelmütze und runde Brille - daran erkennt man ihn. Allerdings muss man sehr genau hingucken - weil sich Walter ausschließlich an total überfüllten Orten aufhält. Egal ob Strand, Museum, Westernstadt, Piratenschiff oder Sportstadion - es wimmelt nur so von Menschen und Ereignissen. Und Achtung: Es gibt Ablenkungsmanöver - diverse Dinge, die auch rot-weiß gestreift sind. Man denkt, man hat Walter gefunden, aber es ist nur ein Stück Kuchen, eine Schranke oder eine Tasse.

Erfunden hat "Walter", im Original übrigens "Wally", der britische Illustrator Martin Hanford. Das erste Buch erschien 1987. Inzwischen gibt es die Reihe in mehr als 50 Ländern - und auch ältere Kinder lieben die Suche nach Walter und seinen Freunden in immer wieder neuen Szenerien. Allerdings wird es schwieriger! Im ersten Band war Walter von 225 Leuten umgeben - im letzten Band sind 850.

"Ich finde was …" von Walter Wick für Kinder ab vier

Noch ein Wimmel-Klassiker: Auf doppelseitigen Fotos müssen verschiedene Dinge gefunden werden - die Anweisungen dazu gibt es in Reimform:

Ich finde sechs Hunde, vier Flugzeuge und ein Schaukelpferd.

Sieben Autos, eine Eule, einen Reifen auf dem Herd. Leseprobe

Und dann geht die Suche los: Irgendwo auf dem Foto einer ausgekippten Spielzeugkiste müssen die Dinge versteckt sein. Manchmal gibt es auch kleine Hinweise in den Reimen:

Ich finde eine Eule, einen Löffel und ein Lebkuchenhaus.

Zwei Schneemänner, einer ganz nah bei der Maus. Leseprobe

Gestaltet werden die Bücher von Walter Wick, einem US-amerikanischen Fotografen und Fotoillustrator. Er arrangiert jede Szene sorgfältig mit zig Details - das dauert manchmal Wochen. Die Idee hatte Wick beim Aufräumen seines Studios, als er viele einzelne Schrauben, Muttern und Nägel gefunden und dann für ein Foto zusammengestellt hat. In Deutschland erscheinen die Bücher im Kosmos Verlag. Es gibt Bände zu diversen Themen von Spielzeug über Schatzkiste bis - gerade neu - Weihnachten. Geeignet für Kinder ab 4 - die Bücher machen aber auch Älteren Spaß und sogar den Eltern.

"Pierre, der Irrgarten-Detektiv" von Hiro Kamigaki für Kinder ab sechs

Labyrinth goes Wimmelbuch goes Krimi: In diesen großformatigen Büchern geht es auf Verbrecherjagd. In Canal City etwa wird ein magisches Ei, der wertvollste Schatz der Welt, aufbewahrt. Der Irrgarten-Detektiv Pierre und seine Freundin Carmen sind eigentlich nur in der Stadt - die sehr an Venedig erinnert -, um hier Karneval zu feiern. Aber Pierre entdeckt schon am ersten Tag ein mysteriöses Duo und hat kein gutes Gefühl. Auf jeder Seite müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden: Man soll Gegenstände und Menschen suchen, Rätsel lösen - und sich dabei den Weg durch verschiedene Labyrinthe bahnen. Das Ganze ist super liebevoll und üppig gestaltet. Kinder, die schon lesen können, können sich mit etwas Anleitung auch allein mit dem Buch beschäftigen. Drei Bände sind bisher bei Prestel erschienen.

