Neue Comics zum Lernen für Kinder und Jugendliche Stand: 11.11.2024 11:55 Uhr Wir stellen drei Graphic Novels vor: "Grün & Gold - Liebe in allen Farben", "Weise und rebellisch - Was wir von den großen Philosophen heute noch lernen können" und "New Kid - Als wäre Schule nicht eh schon schwer genug".

von Severine Naeve

Über die Liebe Lernen: "Grün & Gold"

Wiedersehensfreude, Umarmungen, Getuschel, Gekichere, Austauschen von Feriengeschichten: "Grün & Gold" beginnt mit einer Schulversammlung zu Beginn eines neuen Schuljahres. Und damit beginnt auch die Geschichte von Tim und Piet. Sie gehen auf ein Internat in einer Kleinstadt und Zehntklässler Piet soll der Pate des neuen Siebtklässlers Tim werden. Als er ihn sieht. fällt er aus allen Wolken. Der rothaarige Tim erinnert ihn an seine erste Liebe. Und mit einem Mal sind all die verwirrenden Gefühle von damals wieder da. Dass Piet doch eigentlich glücklich mit Thea zusammen ist, macht die Sache nicht einfacher.

Schon nach wenigen Seiten stehen jede Menge Gefühle zwischen den liebenswert gezeichneten Teenies. Der Zeichen-Stil erinnert an Mangas, die Gesichtsausdrücke sind intensiv, die Augen groß und das Gefühlschaos auch ohne viele Worte zu verstehen. Wie im echten Leben, wenn junge Menschen erst dabei sind zu lernen, im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden.

Die Illustratorin Lisa Brenner hat "Grün & Gold" zunächst als Webtoon gestartet und erst später im Selfpublishing herausgebracht. Tim und Piet hatten schon eine große Fangemeinde, bevor in diesem Sommer kurz hintereinander Band eins und zwei von dtv herausgebracht wurden.

Übers gute Leben Lernen: "Weise & rebellisch"

Konfuzius, Sokrates, Kant oder Hannah Arendt - nicht unbedingt die typischen Held*innen für Kindercomics. Philosophiebücher für Kinder sind kein neuer Trend, das Buch der Philosophin Chiara Pastorini und Illustrator Perceval Barrier findet jedoch einen sehr gelungen Weg, schon Zehnjährigen komplexe Fragen der Philosophie in kurzen Comicgeschichten zu erklären. Jedes Kapitel widmet sich einer berühmten Denkerin oder einem Denker, Stil und Farben der Zeichnungen wechseln dabei so schnell wie die Gedanken. Dennoch entwickelt sich ein ganz eigener Stil.

Am Ende gibt es leicht verständliche Tipps, die jeweiligen Ideen auch im eigenen Leben umzusetzen - praktische Lebenshilfe quasi, die sicherlich nicht nur klugen Kindern sondern auch Schlaumeier-Erwachsenen Spaß macht.

Über das Anderssein lernen: "New Kid"

Die Graphic Novel von Jerry Craft sollte ohnehin in keiner Liste von lesenswerten Büchern für Kinder ab zwölf fehlen. Erst recht nicht, wenn es um Geschichten geht, in denen man was fürs Leben lernen kann.

Egal ob man als erwachsen gilt oder im selben Alter wie der zwölfjährige Protagonist Jordan ist: "New Kid" erzählt warmherzig, lustig und mit großem Gespür für die Ängste und Sorgen eines Teenagers von den Herausforderungen, denen sich Jordan an seiner neuen und nicht besonders diversen Schule stellen muss: neu sein, anders sein, Freunde finden, ausgegrenzt werden, Stress mit Lehrern und Erwartungshaltungen von Eltern. Kinder und Jugendliche werden sich leicht mit Jordan identifizieren können - und darüber hinaus auch viel über die Perspektive eines Kindes kennenlernen, das eigentlich nur dazu gehören will, aber regelmäßig auch alltagsrassistische Erfahrungen machen muss. Die Zeichnungen sind kraftvoll und die Titelseiten der einzelnen Kapitel irre komisch.

"New Kid" war Nummer-eins-Bestseller der "New York Times" und hat mit der Newberry Medal einen der renommiertesten Preise für amerikanische Kinderliteratur gewonnen - absolut zu Recht!

