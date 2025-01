Neue Bilderbücher für dunkle Winter-Nachmittage Stand: 04.01.2025 06:00 Uhr Kinderbuch-Expertin Katharina Mahrenholtz stellt drei Neuerscheinungen für Kinder ab vier Jahren vor: "Der Schneedieb", "Die Butterbrote-Besseresser-Schlacht" und "Gutenachtgeschichten für Celeste".

von Katharina Mahrenholtz

"Der Schneedieb" von Alice Hemming und Nicola Slater

"Der Schneedieb" ist der dritte Band der Jahreszeitenreihe mit dem neugierigen Eichhörnchen. Nach Frühling und Herbst erforscht es jetzt den Winter - und wundert sich: Kein Gras, stattdessen ist alles weiß und kalt? Erst traut sich das Eichhörnchen gar nicht aus seiner Baumhöhle, aber sein Freund Vogel zeigt ihm, wie viel Spaß man im Winter haben kann: Schneebälle werfen, eislaufen und Schneeflocken studieren. Bis eines Morgens der ganze Schnee weg ist - war da ein Dieb am Werk?

Kindern ab vier macht es Spaß, aus der Sicht des Eichhörnchens über die Jahreszeitenwechsel zu staunen. Viele Dinge ähneln den menschlichen Erfahrungen - andere (tierische) Anforderungen kommen dazu. Die Illustrationen sind plakativ und witzig und so, dass man das Eichhörnchen sofort ins Herz schließen muss.

"Die Butterbrote-Besseresser-Schlacht" von Dr. Seuss

Ein neues Dr.-Seuss-Bilderbuch im Antje Kunstmann Verlag ist immer ein Ereignis. Die fantasievoll-schrägen Reime des US-amerikanischen Autors funktionieren am besten im englischen Original - oder eben in der Übersetzung von Nadia Budde.

Am letzten Tag des Sommers / zehn Stunden vor Herbstbeginn / nahm Großvater mich mit zur Mauer hin.

Dort stand er ein Weilchen / sehr still und sehr alt. / Sein Kopf wippte sachte und traurig / und bald / begann er zu sprechen:

"Wie du weißt, wohnen hier / auf der Seite wir Schnauser. / Und weit hinter der Mauer, / da wohnen die Flauser. (…)

In jedem Flauserhaus / hinter allen Flausertüren / hausen Flauser, die die Butter / unters Brot schmieren!" Leseprobe

So beginnt die Geschichte. Er geht um den erbitterten Streit der Flauser und Schnauser um die richtige Butterseite und damit generell um die Frage, wer Recht hat. Die Flausergrenzschutzpatrouille bewacht die Mauer - und eine Zeit lang lässt man sich in Ruhe. Aber dann kommt es zum großen Flauser-Schnauser-Krieg, der mit absurden Waffen geführt wird - etwa mit dem Sauerkirschkerne-feuernden, achtkanonigen, elefantengestützten Pengblitzmobil. "Die Butterbrote-Besseresser-Schlacht" ist eine übermütige, abgedrehte Geschichte für Kinder ab vier, die zeigt, wie man Konflikte nicht lösen sollte.

"Gutenachtgeschichten für Celeste" von Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke

Celeste und Boris sind allein zu Haus. Boris will in Ruhe fernsehen und Chips essen, aber Celeste fordert zum Einschlafen eine Geschichte - und zwar eine richtig gruselige. Boris erzählt von einem kleinen Mädchen, das ein Gespenst trifft - langweilig, sagt Celeste. Das sagt sie auch zu der Geschichte von der riesigen Kröte, der kopflosen Dame oder der Monsterechse. Egal, was Boris erzählt, Celeste ist mit nichts zu schocken. Und schließlich erzählt sie eine Geschichte.

Die Kinderbuchautoren- und Illustratoren Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke haben einen völlig unterschiedlichen Stil, der hier auf kreative Weise zusammenfindet. Heidelbach liefert auf den linken Buchseiten die großflächigen, fantastischen, leicht surrealen Bilder der Gruselgeschichten, die Boris sich ausdenkt: ein überdimensionaler Krötenkopf, ein Gespenst mit fiesen Krallen, ein zombieartiges Meerungeheuer. Der Schock wird immer gebrochen durch Könneckes comicstripartige Szenen jeweils auf der rechten Buchseite, die die Interaktion zwischen den Geschwistern zeigen - mit witzigen Dialogen in Sprechblasen. Ein echtes Buchkunstwerk für Kinder ab vier.

