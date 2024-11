eat.READ.sleep.: Welches ist euer Lieblingsbuch 2024? Stand: 28.11.2024 14:00 Uhr Bestenlisten gibt es viele. Aber bei dieser hier entscheidet ihr: eat.READ.sleep. sucht euer Lieblingsbuch des Jahres 2024. Stimmt ab, welcher dieser 15 Titel aus den Vorschlägen der drei Hosts euer Favorit ist.

Mehr als 200 Bücher haben wir in unserem Podcast in diesem Jahr bereits vorgestellt. Nicht alles davon konnten wir empfehlen, #bestsellerchallenge, aber es waren auch viele großartige Romane dabei. Aber welcher davon hat euch am besten gefallen?

Dazu haben wir diese Umfrage mit unseren Top 15 des Jahres vorbereitet. Stimmt mit ab und schickt uns gern eine Sprachnachricht mit Eurer Begründung an eatreadsleep@ndr.de.

Anfang Januar gibt es dann eine besondere Folge mit euch, der eat.READ.sleep.-Community, in der wir sie präsentieren: die eRs-Bestenliste 2024. Also macht mit, wir freuen uns auf eure Nachrichten

Einsendeschluss: Sonntag, 15. Dezember 2024, 23.59 Uhr

Welches Buch ist euer Superbuch 2024 vom Podcast eat.READ.sleep.?
Gaea Schoeters: "Trophäe"
Uwe Wittstock: "Marseille 1940 - Die große Flucht der Literatur"
Rebecca Yarros: "Fourth Wing - Flammengeküsst"
Kimberly Brubaker Bradley: "Gras unter meinen Füßen"
Laura Spence-Ash: "Und dahinter das Meer"
Richard Powers: "Das große Spiel"
Thea Mengeler: "Nach den Fähren"
Chukwuebuka Ibeh: "Wünschen"
Percival Everett: "James"
Marcus Thielemann: "Von Norden rollt ein Donner"
Barbara Kingsolver: "Demon Copperhead"
Saša Stanišić: "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne"
Ronald Reng: "1974 - eine deutsche Begegnung"
Max Gross: "Das vergessene Shtetl"
Martina Hefter: "Hey guten Morgen, wie geht es Dir?"

