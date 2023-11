eat.READ.sleep.: (99) Delicious Death und falsche Fährten Stand: 10.11.2023 06:00 Uhr Unser Krimi-Special - sehnsüchtig erwartet von vielen Fans. Diesmal eine Aufzeichnung vom Krimifestival in Braunschweig

Krimi-Special! Auf Agatha Christies Spuren geht es ins Golden Age of Crime Fiction. Ein Krimi aus Indien, ein oktopusfreier Wissenschaftsthriller, eine neue und eine alte Cozy-Crime-Reihe, ein deutscher hardboiled Krimi, der aktuelle Bestseller - und mörderisch leckerer Schokokuchen. Gast Ivar Leon Menger verrät, wie er seine Cliffhanger findet und das Publikum muss raten, wie viele Tassen Tee Miss Marple getrunken hat.

Die Bücher der Sendung:

Karen Pierce : "Recipes for Murder"

: "Recipes for Murder" Julie Otsuka : "Solange wir schwimmen", übersetzt von Katja Scholtz (mare)

: "Solange wir schwimmen", übersetzt von Katja Scholtz (mare) Ingo Bott : "Pirlo" (S. Fischer)

: "Pirlo" (S. Fischer) Nicola Upson : "Experte in Sachen Mord", übersetzt von Verena Kilching (Kein & Aber)

: "Experte in Sachen Mord", übersetzt von Verena Kilching (Kein & Aber) Josephine Tey : "Der letzte Zug nach Schottland", übersetzt von Manfred Allié (Octopus)

: "Der letzte Zug nach Schottland", übersetzt von Manfred Allié (Octopus) Anjali Deshpande : "Mord", übersetzt von Deutsch von Almuth Degener (Draupadi Verlag)

: "Mord", übersetzt von Deutsch von Almuth Degener (Draupadi Verlag) Kathrin Lange / Susanne Thiele : "Probe 12" und "Toxin" (Lübbe)

: "Probe 12" und "Toxin" (Lübbe) Ivar Leon Menger : "Angst" (dtv)

: "Angst" (dtv) ATF: Agatha Christe: "Und dann gab's keines mehr", übersetzt von Eva Bonné. (Atlantik)

Das Rezept für Delicious Death

Teig

140 g Butter

180 g Schokolade

3 Eier

200 g Mehl

25 g Backkakao

1 TL Natron

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

170 ml Buttermilch

Glasur

120 g Sahne

140 g Schokolade

Butter und Schokolade im Wasserbad schmelzen. Eier und Zucker schaumig rühren. Mehl, Kakao, Natron, Backpulver, Salz, Buttermilch dazugeben und verrühren. Den Teig in einer gefetteten Springform 25-30 Minuten backen (175 Grad, vorgeheizt). Abkühlen lassen.

Für die Glasur Schokolade fein hacken. Sahne in einem Topf erhitzen (nicht kochen!), Topf vom Herd nehmen, Schokolade dazugeben, schmelzen lassen, dann gut durchrühren. 10-15 Minuten warten, bis die Creme fest zu werden beginnt, dann auf dem Kuchen verteilen.

He called it Delicious Death. My cake! (…) He only meant, said Miss Blacklock, it was worth dying to eat such a cake. Aus: Recipies for murder von Karen Pierce

