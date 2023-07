eat.READ.sleep. (92): Grüne Tomaten und unwiderstehliche Cover Stand: 21.07.2023 06:00 Uhr Daniel erfüllt sich kochend einen Kindheitstraum. Ein Dartpfeil entscheidet über Jans Leseliste. Und welche Farbe ist eigentlich gerade im Trend?

In dem Bestseller "Pompeij" von Eugen Ruge entdeckt Daniel eindeutig Joschka Fischer, Jan zieht dagegen Parallelen zum Klimawandel. In dieser Diskussion ist also ordentlich Zündstoff. Der Roman "Morgen, morgen und wieder morgen" von Gabrielle Zevin verleitet die zwei Hosts zu einer steilen Aussage: Sie wollen ein Computerspiel durchspielen. Bei der literarischen Vorspeise stand der Roman "Grüne Tomaten" von Fanny Flagg Pate. Im Quiz scheitert Jan - fast - an einer Literaturnobelpreisfrage und dann es wird sportlich: Per Dartpfeil werden neue literarische Leseziele gesucht - und gefunden. Gast Antje Hack spricht über Covergestaltung bei Büchern: Wie wird neugierig gemacht? Wie wichtig sind Farben und warum bitte keine Frauenrücken mehr auf den Büchern?

AUDIO: (92) Grüne Tomaten und unwiderstehliche Cover (59 Min) (92) Grüne Tomaten und unwiderstehliche Cover (59 Min)

Die Bücher der Sendung:

Fannie Flagg : "Grüne Tomaten", Deutsch von Eva Malsch (Bastei Lübbe)

: "Grüne Tomaten", Deutsch von Eva Malsch (Bastei Lübbe) Eugen Ruge : "Pompeji" (Dtv)

: "Pompeji" (Dtv) Gabrielle Zevin : "Morgen, morgen und wieder morgen'", Deutsch von Sonia Bonné (Eichborn)

: "Morgen, morgen und wieder morgen'", Deutsch von Sonia Bonné (Eichborn) Amarylis de Gryse : "Der berühmte Tiefpunkt", Deutsch von Ruth Löbner (Arche)

: "Der berühmte Tiefpunkt", Deutsch von Ruth Löbner (Arche) Milan Kundera : "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", Deutsch von Susanna Roth (Fischer Taschenbuch)

: "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", Deutsch von Susanna Roth (Fischer Taschenbuch) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Toni Jordan: "Dinner mit den Schnabels", Deutsch von Karl-Heinz Ebnet (Thiele Verlag)

Das Rezept für Gebratene Grüne Tomaten

Zutaten:

1 mittelgroße grüne Tomate pro Person

pro Person Speckfett

Eier

Maismehl

Salz

Pfeffer

ggf. Brotkrumen

Zubereitung:

Das Speckfett in einer großen Pfanne erhitzen. Die Tomaten in etwa 1-2cm breite Scheiben schneiden, salzen, pfeffern, im gequirlten Ei und danach im Maismehl (oder Brotkrumen) wälzen und in der Pfanne auf beiden Seiten goldbraun braten.

Sie glauben, Sie sind gestorben und im Himmel gelandet Fannie Flagg, "Grüne Tomaten"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 21.07.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis