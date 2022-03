eat.READ.sleep (57): Kaiserschmarrn mit Dora Heldt Stand: 18.03.2022 06:00 Uhr Daniel beweist, dass er locker mit Bastian Schweinsteiger mithalten kann. Jan empfiehlt ein Leseprojekt über Tausende von Seiten. Und Dora Heldt wundert sich über Wurstmaschinen.

Vom Podcaststudio auf die Bühne: Daniel und Jan sind diesmal zu Gast in der Thalia Buchhandlung in der Hamburger Europapassage. Aber nicht jedes vorgestellte Buch wird eine Kaufempfehlung. "Einer von euch", Martin Suters Roman über Bastian Schweinsteiger, kommt gar nicht gut weg. Dafür beweist Daniel, dass er zumindest in einer Sache mindestens genau so gut ist wie der Fußballweltmeister. "Gefühlvoll wenden" heißt das Geheimrezept.

Jan reist diesmal nach Rumänien, mit einem Roman über die Geschichte der Hauptstadt Bukarest - und gemeinsam mit Dora Heldt nach Sylt. Dort entdeckt die Bestsellerautorin unerwartete Ähnlichkeiten mit der örtlichen Wurstmaschine. Außerdem gibt es erste Sätze, berühmte Buchhändler und eine Leseempfehlung, mit der man die nächsten drei Jahre beschäftigt ist.

Die Bücher der Sendung

Martin Suter : "Einer von euch" (Diogenes)

: "Einer von euch" (Diogenes) Catalin Dorian Florescu : "Der Feuerturm" (C.H.Beck)

: "Der Feuerturm" (C.H.Beck) Kristine Bilkau : "Nebenan" (Luchterhand)

: "Nebenan" (Luchterhand) Dora Heldt : "Mathilda oder irgendwer stirbt immer" (dtv)

: "Mathilda oder irgendwer stirbt immer" (dtv) Gerhard Henschel : "Kindheitsroman" (und die weiteren Bücher der Martin-Schlosser-Romane) (Hoffmann und Campe)

: "Kindheitsroman" (und die weiteren Bücher der Martin-Schlosser-Romane) (Hoffmann und Campe) Umberto Eco : "Der Name der Rose", Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber (Hanser)

: "Der Name der Rose", Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber (Hanser) Annika Büsing : "Nordstadt" (Steidl), Tipp von Dora Heldt

: "Nordstadt" (Steidl), Tipp von Dora Heldt Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Maxim Leo: "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" (Kiepenheuer & Witsch)

Rezept

Zutaten:

6 Eier

150g Mehl

180 ml Milch

40 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 EL Schnaps (ich habe Birnenbrand im Haus gehabt, Bastian Schweinsteiger hat es mit Rum gemacht)

(ich habe Birnenbrand im Haus gehabt, Bastian Schweinsteiger hat es mit Rum gemacht) Butter

Zubereitung:

Das Eiweiß schlagen, den Zucker hinzugeben und dann steif schlagen. In einem anderen Topf das Eigelb mit dem Mehl vermischen und die Milch in zwei Schüben dazugeben, am Ende auch Schnaps und Vanillezucker hinzufügen. Schließlich den Eischnee langsam unter die Masse heben.

2 EL Butter und etwa 1/3 des Teigs in eine heiße Pfanne geben und dann bei mittlerer Hitze braten. Wenn der Teig unten leicht angebraten ist, in der Mitte durchschneiden und wenden.Wenn beide Seiten fertig sind, grob in Brocken zerteilen, nochmal 1 EL Zucker dazugeben und eine Minuten weiter braten. Beim Anrichten mit Puderzucker bestreuen.

An dieser Realschule wurde auch Hauswirtschaft unterrichtet. Auf den ersten Blick ein etwas seltsames Fach für einen Fußballer und Skirennfahrer. Aber es wurde bald Bastis Lieblingsfach. Vor allem wegen dem Kaiserschmarrn. Das Abmessen der Zutaten war ja einfach, die Mengen konnte man im Rezept ablesen. Mehl, Salz, Eier, Milch, Vanillezucker und ein Gläschen alkoholfreier Rum. Aber auf das Umrühren kam es an. Es musste gefühlvoll sein. Das war Bastis Stärke, das gefühlvolle Umrühren. "Einer von Euch" von Martin Suter (Seite 60)

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

