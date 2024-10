Zur US-Wahl: Volker Hanisch liest Erzählungen von Raymond Carver Stand: 21.10.2024 15:56 Uhr Am 5. November wird in Amerika gewählt - ein Ereignis, das auf der gesamten Welt mit Spannung erwartet wird. Aus diesem Anlass senden wir vier ur-amerikanische Geschichten von Raymond Carver.

Raymond Carver, der amerikanische Meister der Short Story und lange ein Geheimtipp, wurde 1993 durch Robert Altmans Film "Short Cuts" berühmt. Seine Geschichten stehen in der Tradition Tschechows und handeln vom "Fast-Nichts", vom alltäglichen Unglück auf der der Seite der Verlierer. Carver senkt das Blei hinab in die von Niederlagen, Alkoholismus, Gewalt und Depression gezeichneten Seelen seiner Figuren und fühlt mit ihnen. Seine Storys erzählen meisterhaft von den alltäglichen Schmerzen orientierungslosen Lebens. Raymond Carver wurde 1938 in Oregon geboren und starb 1988 in Port Angeles, Washington.

Zu hören sind die Lesungen vom 28. Oktober bis 1. November von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Titel Datum Uhrzeit Was machen Sie in San Francisco? 28. Oktober 2024 8.30 Uhr Was ist denn? 29. Oktober 2024 8.30 Uhr Sind Sie Arzt? 30. Oktober 2024 8.30 Uhr Und wie findest du das? 1. November 2024 8.30 Uhr

