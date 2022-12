"Whiskey für den Weihnachtsmann": Otto Sander liest John B. Keane Stand: 22.12.2022 08:30 Uhr Der unvergessliche Otto Sander findet für die Weihnachtsgeschichten von John B. Keane genau den richtigen Ton: lakonisch, einfühlsam und herzerwärmend.

In Irland verläuft Weihnachten etwas anders als im Rest der Welt, denn ohne Whiskey ist das Fest auf der grünen Insel nicht denkbar. Da kann es schon mal passieren, dass die Weihnachtssänger so berauscht sind, dass sie den Weihnachtstag verschlafen. Oder dass ein knurriger Einzelgänger nach dem ausgiebigen Genuss des Nationalgetränks einem kleinen Weihnachtsengel die Tür öffnet, der ihm den richtigen Weg in die Zukunft weist. Wirklichkeit oder irischer Zauber?

Zu hören sind die Lesungen am 22. und 23. Dezember 2022, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 22. Dezember 2022 8.30 Uhr 2 23. Dezember 2022 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 22.12.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher