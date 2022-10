Trauer um Autorin Anne von Canal Stand: 20.10.2022 18:00 Uhr Die Hamburger Autorin Anne von Canal ist tot. Das gab der Mareverlag bekannt. Zuletzt erschien von ihr "I get a bird". Von Canal wurde 49 Jahre alt.

"Mit vier Büchern, vor allem aber mit ihrer Lebendigkeit, ihrem Lachen, ihrem Widerspruchsgeist und ihrer Herzlichkeit hat sie den Verlag und unser Leben unendlich bereichert", schreibt der Verlag auf seiner Internetseite. Anne von Canal wurde 1973 im Siegerland geboren. Ihr Name war kein Pseudonym und so echt wie die dunklen Locken und das herzliche Lachen. Die Familie väterlicherseits stammte aus Hamburg und betonte das bei jeder Gelegenheit. Stolz berief man sich auf den Korvettenkapitän, ihren Urgroßvater. "Der wurde echt durchgereicht - auch als Mythos der Familie". Nach dem Krieg war Anne von Canals Oma ihrem Mann ins Siegerland gefolgt. Sie vermisste den Hafen, sichtbar an ihrem Faible für alles Maritime. In ihrem Haus hingen Steuerräder und an der Eingangstür eine Schiffsglocke, erinnerte sich Anne von Canal einmal im Gespräch mit dem NDR.

Familienurlaube am Meer, oft verbunden mit einer Schiffsreise, festigen ihre Beziehung zum Wasser. So nahm sie später, während ihres Skandinavistik-Studiums, auch lieber die Fähre gen Norden als das Flugzeug. Sie liebte die Weite des Meeres und die elementare Gewalt, die von ihm ausgeht, auch wenn ihr bei Schiffsreisen die Seekrankheit zu schaffen macht.

Ausflug in die Arktis für "Whiteout"

Für ihren Roman "Whiteout" hat sie im Eis recherchiert und die Naturgewalt dort noch stärker erlebt als auf See. Sie war zwar nicht in der Antarktis wie die Forschungsgruppe in ihrem Buch, konnte aber Wissenschaftler in die Arktis begleiten, wo es etwas weniger kalt und weniger trocken ist. Unmenschliche Lebensbedingungen jedoch herrschen an beiden Polen. Auch in ihren anderen Büchern behandelte sie maritime Themen: "Irgendwo ins grüne Meer. Geschichten von Inseln" und "Mein Gotland. Erzählungen von Wind, Zeit und Einsamkeit" waren weitere Bücher, die sie als Herausgeberin oder Autorin veröffentlichte. Zuletzt erschien von ihr "I get a bird" im Mareverlag.

Sie brauche die Nähe zum Meer, erzählte Anne von Canal dem NDR im Jahr 2017. Deshalb hatte sie immer noch ein Zimmer in Hamburg, obwohl sie längst an der Mosel lebte. Nun ist sie im Alter von 49 Jahren gestorben.

