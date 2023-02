Thomas Sarbacher liest "Requiem" von Karl Alfred Loeser Stand: 16.02.2023 12:02 Uhr Nach "Der Reisende" von Ulrich Boschwitz ein neuer Fund des Herausgebers Peter Graf: "Requiem" wurde von Karl Alfred Loeser geschrieben, bevor die Vernichtung der europäischen Juden begann.

In einer Stadt in Westfalen Mitte der 1930er-Jahre ist der renommierte jüdische Cellist Erich Krakau ein respektiertes Mitglied der Stadtgesellschaft. Als der junge Fritz Eberle, Mitglied bei der SA, seine Stelle im Orchester einnehmen will, beginnt eine gnadenlose Intrige, an der sich bald die ganze Stadt beteiligt: Kleinbürger, Emporkömmlinge und Spießer, aber auch Notable der Stadt und Freunde von Krakau - eine packende Studie über Gewissensfragen und Charakter. Karl Alfred Loeser, geboren 1909 in Berlin, emigrierte über Amsterdam nach Brasilien. Seine Werke wurden noch nie publiziert.

Zu hören sind die Lesungen vom 20. Februar bis 10. März 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 20. Februar 2023 8.30 Uhr 2 21. Februar 2023 8.30 Uhr 3 22. Februar 2023 8.30 Uhr 4 23. Februar 2023 8.30 Uhr 5 24. Februar 2023 8.30 Uhr 6 27. Februar 2023 8.30 Uhr 7 28. Februar 2023 8.30 Uhr 8 1. März 2023 8.30 Uhr 9 2. März 2023 8.30 Uhr 10 3. März 2023 8.30 Uhr 11 6. März 2023 8.30 Uhr 12 7. März 2023 8.30 Uhr 13 8. März 2023 8.30 Uhr 14 9. März 2023 8.30 Uhr 15 10. März 2023 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 20.02.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher