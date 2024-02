Tarantino-Comic, Zukunfts-Storys und Fantasy: Graphic Novels im Februar Stand: 26.02.2024 06:00 Uhr NDR Kultur stellt drei Graphic Novels vor, die viele Variationen des Ausdrucks mitbringen: "Quentin Tarantino", "The Future is …" und "Die Chroniken von Sillage".

von Mathias Heller

"Quentin Tarantino": Comic-Biografie über den Meisterregisseur

Quentin Tarantino ist für viele in der Filmbranche das Maß aller Dinge. Seine Kompromisslosigkeit, sein Filmwissen und Ego werden beneidet und geschätzt. So ist es kein Wunder, dass er selbst in der vorliegenden Graphic Novel Erzähler und Hauptfigur in einer Person ist. Geschrieben und gezeichnet hat ihn Amazing Ameziane, der schon Orwells "1984" voluminös als Comic umgesetzt hat. Er erzählt die Geschichte des Filmemachers chronologisch. Da wird seine Kindheit und Jugend im "Calvin und Hobbes"-Stil erzählt. Und natürlich werden Unmengen an Szenen aus seinen Filmen gezeigt und besprochen. Bei 13 von ihnen hat Tarantino Regie geführt, und alle sind sie zu Filmklassikern geworden, von "Pulp Fiction" über "Kill Bill" bis "Once Upon A Time In Hollywood".

Diese cinematografische Alleinstellung zeigt sich auch in der Graphic Novel. Auf über 240 Seiten tauchen wir ins Tarantino-Universum ein - wobei der Meister selbstverständlich permanent im Zentrum steht. Da wechseln die Zeichenstile so oft wie die Filter vor den Kameraobjektiven. Farben sind oft so knallig eingesetzt wie die Sprache in seinen Filmen - Kontraste satt. Da passt der Inhalt perfekt zur Form. Thematisch wird nichts ausgelassen: von der verlustreichen Kindheit bis zum toxischen Weinstein-Verhältnis. Für Film- und Tarantino-Fans gibt es viele Ahhs und Ohhs - für alle anderen ist das Buch eine muntere Comic-Biografie.

"The Future is …": 14 Ideen von der Zukunft

Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen? Diese Frage haben sich 14 Illustratorinnen gestellt. Auf jeweils acht Seiten versuchen sie eine Welt zu zeigen, die KI geprägt, umweltmäßig ausgelaugt und hochtechnologisch ist - oder eben ganz anders. Da lässt zum Beispiel Mia Oberländer ihre Hauptfigur in ihrem grafisch-flächigen Zeichenstil durch die Gegend teleportieren auf Kosten eines faltenlosen Gesichts; da landet Bea Davies' Protagonistin in farbenfrohen Zeichnungen im afrikanischen Kinshasa, um festzustellen, dass von 16 Millionen Einwohnern nur noch ein älteres Ehepaar übrig geblieben ist; oder aber: Die Beziehungen untereinander werden wieder an Bedeutung gewinnen, wie Whitney Bursch es mit ihren sanften kreideähnlichen Zeichnungen über die Liebe zeigt.

14 verschiedene Stile, 14 verschiedene Ideen von der Zukunft - was sie beim Lesen gemeinsam haben, ist der Wunsch, eigentlich mehr von diesen Welten zu erfahren. Wie lebt es sich in der filigranen Unterwasserwelt von Melanie Garanin oder in der aquarellisierten Schmetterlingswelt von Malwine Stauss? Poetisch, philosophisch oder einfach nur abgedreht - "The Future is …" ist eine Graphic Novel mit Kurzgeschichten und viel Raum zum Träumen und Nachdenken.

"Die Chroniken von Sillage": Spaßiges Fantasy-Abenteuer

Im wahrsten Sinne fantastisch wird es auch in den "Chroniken von Sillage". Dieses Fantasy-Abenteuer beruht auf einer Geschichte der beiden Zeichner Philippe Buchet und Jean-David Morvan. Sie lassen die junge Nävis durch das All cruisen, die von einem riesigen Weltraum-Konvoi aufgenommen wird - als einziger Mensch unter diversen Spezies.

Unterschiedliche Zeichner erzählen ihre Geschichte in Episoden, Stilwechsel sind auch hier Standard. Das macht das Lesen Anfangs etwas schwieriger, da bestimmte Figuren nicht sofort erkennbar sind. Am Ende allerdings zeigt sich ein großer Spaß, denn das Universum von Sillage kann locker mit dem von Star Wars, Narnia oder Star Trek mithalten.

