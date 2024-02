Olivia Jones erhält Deutschen Lesepreis 2024 Stand: 27.02.2024 10:42 Uhr Der Deutsche Lesepreis ist seit Langem eine Instanz der Sprach- und Leseförderung. Er wird an prominente Persönlichkeiten verliehen, die sich als Lesebotschafter hervortun. In diesem Jahr ist die Preisträgerin schlagfertig, schillernd, erfolgreich und engagiert: Olivia Jones.

von Alexandra Friedrich

Sie ist schrill, bunt und aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken: Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones. Gute zwei Stunden dauert die Verwandlung von Oliver zu Olivia, von Oliver Knöbel zu Olivia Jones. Ohne Schminke und Glitzerkostüm erkennt kaum jemand, wen er da vor sich hat. "Ich liebe mein Doppelleben", sagt Olivia Jones. "Ich kann auftreten, mich abschminken, ins Publikum setzen und mich erkennt kein Schwein. Das ist natürlich super! Ich habe das Ablassventil Olivia Jones und kann mich voll und ganz austoben, ausleben. Dadurch bin ich privat eher unauffällig, grau, zurückhaltend und sehr ausgeglichen."

Unternehmerin und Kinderbuchautorin

Längst ist Olivia Jones auch eine erfolgreiche Unternehmerin auf dem Hamburger Kiez. Außerdem bezieht sie immer wieder klar Stellung für Toleranz und Vielfalt - und sie ist eine große Literaturenthusiastin. Vor ein paar Jahren hat sie das Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum" geschrieben:

"'Heute gibt’s Spinat', verkündet Tante Maria. Aber Luis hat die Schüssel schon selbst entdeckt. 'Iiiiih', sagt er und zieht ein langes Gesicht. 'Also ich liebe Spinat', tönt Emma und schiebt sich mit wichtiger Miene einen Riesenlöffel in den Mund. 'Der macht stark!' 'Von wegen', schimpft Luis, 'Spinat ist voll schwul!' 'Wie bitte?' Tante Maria fällt fast die Gabel aus der Hand. 'Voll was?' 'Voll schwul!', sagt Luis und macht dabei ein Gesicht, als müsste er gleich brechen. 'Voll schwul!', plappert Emma lachend nach, während sie Luis' Feuerwehrauto über die Tischplatte schiebt. Tante Maria schaut die beiden entgeistert an. 'Luis', sagt sie. 'Weißt du überhaupt, was 'schwul' ist?'" Leseprobe

Olivia Jones gibt der Leseförderung eine laute Stimme

Olivia Jones schreibt aber nicht nur, sondern liest seit vielen Jahren an Schulen und Kitas vor und engagiert sich mit dem Projekt "Olivia macht Schule" für das Lesen als Schlüsselkompetenz von Kindern. Es ist ein echtes Herzensprojekt, "denn gerade in der heutigen Zeit, wo es immer digitaler wird und sich gerade junge Menschen ihre Meinung eher im Internet bilden, ist das Vorlesen wichtiger denn je. Es ist wertschätzend und man kann natürlich auch super gewisse Werte transportieren", erzählt Jones.

Weil Olivia Jones der Leseförderung eine laute Stimme gebe, erhält sie den Deutschen Lesepreis von der Stiftung Lesen. Ihre Mutter habe ihr als Kind viel vorgelesen, erzählt Jones. Ihr großes Vorbild war Pippi Langstrumpf: die Heldin ihrer Kindheit, sagt die Dragqueen. An ihr nehme sie sich ein Beispiel: "wild, ein bisschen unerzogen, den Schalk im Nacken und der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Großartig."

Großartig ist auch der unermüdliche Einsatz von Olivia Jones. Sie bekommt übrigens den "Sonderpreis für prominentes Engagement der Commerzbank-Stiftung", so heißt der Preis genau, der mit 2.500 Euro dotiert ist. Wofür das Geld eingesetzt wird, will die Dragqueen bei der heutigen Preisverleihung in Berlin mitteilen.

