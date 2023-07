Schriftsteller Martin Walser ist tot Stand: 28.07.2023 18:35 Uhr Der Schriftsteller Martin Walser ist laut übereinstimmender Medienberichte im Alter von 96 Jahren gestorben. Walser galt als sensibler Künstler, der sich leidenschaftlich aufregen konnte.

von Claudia Christophersen

Seine Figuren kennen und durchleben das gesamte Tableau emotionaler Verletzungen. Ob in "Ehen in Philippsburg", "Halbzeit", "Ein fliehendes Pferd" oder "Ein springender Brunnen": Als Chronist der Bundesrepublik, als Gesellschaftsanalytiker, als Sprachartist wurde Martin Walser gefeiert.

Marin Walser: Stark kritisiert von Marcel Reich-Ranicki

Doch nicht nur Marcel Reich-Ranicki reagierte auf sein Buch "Jenseits der Liebe" mit vernichtender Kritik. Walser war tief verletzt: "Das müssen Sie sich mal vorstellen: Er schreibt: 'Keine Zeile dieses Buches ist lesbar, also es ist sozusagen der letzte Dreck'. Wie soll ich jetzt da leben, bitteschön? Ein Kritiker schreibt: Du bist jenseits der Literatur. Der wirft dich hinaus aus dem einzigen Gebiet, in dem du leben willst, nämlich in der Literatur und nirgends sonst."

Bis zum Ende literarisch aktiv

Martin Walser wurde Antisemitismus vorgeworfen. 1998 hielt er in der Frankfurter Paulskirche seine legendäre Sonntagsrede. Der erprobte Sprachkünstler vermengte Begriffe wie "Drohroutine" oder "Moralkeule" mit Auschwitz: unangemessen. Die Rede kratzte am Image des mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels Geehrten. Das war ihm wohl bewusst. Was er tat: Er schrieb. Noch bis zum Schluss war Walser literarisch produktiv, veröffentlichte etwa ein Gespräch mit seinem Sohn Jakob Augstein über "Das Leben wortwörtlich". Nun ist er im Alter von 96 Jahren gestorben.

