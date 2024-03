Leipziger Buchmesse: Alina Herbing live im Gespräch Stand: 21.03.2024 15:25 Uhr Nach ihrem vielbeachteten Romandebüt "Niemand ist bei den Kälbern" hat Alina Herbing ihren zweiten Roman "Tiere, vor denen man Angst haben muss" vorgelegt. Auf der ARD-Bühne bei der Leipziger Buchmesse hat sie mit NDR Kultur-Redakteur Joachim Dicks über ihren neuen Roman gesprochen.

In "Tiere, vor denen man Angst haben muss" erzählt Alina Herbing vom Aufwachsen zweier Schwestern auf einem mecklenburgischen Hof in den Neunzigerjahren, wo sich die Grenzen zwischen den Generationen und zwischen Natur und Zivilisation immer mehr auflösen: Madeleine lebt mit ihrer Schwester Ronja und ihrer Mutter auf einem maroden Hof im Norden Mecklenburgs. Als die Familie kurz nach der Wende von Lübeck hierherzog, erfüllte sich die Mutter ihren Traum vom antikapitalistischen Leben auf dem Land. Erst ging der Vater, dann die Brüder, nun bevölkern zahlreiche Tiere das Haus, denen die Mutter all ihre Zuwendung schenkt. Wie soll Madeleine das Haus und ihre Familie zusammenhalten, wenn ihre Mutter ständig weg ist und Tiere und Pflanzen durch alle Ritzen dringen? "Tiere, vor denen man Angst haben muss" ist das NDR Buch des Monats Februar.

