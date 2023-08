Krisen und Kontroversen beim Göttinger Literaturherbst Stand: 17.08.2023 16:02 Uhr Beim 32. Literaturherbst in Göttingen kommen Autoren aus aller Welt zusammen. Mit Gästen wie der Mitgründerin der "Letzten Generation", Lea Bonasera, regt das Kulturfestival auch zur Diskussion an.

von Wieland Gabcke

Der Göttinger Literaturherbst gilt als größtes Literaturfestival in Niedersachsen. Zwischen dem 21. Oktober und dem 5. November planen die Organisatoren nach eigenen Angaben 84 Veranstaltungen an 35 Orten. Nicht nur in Göttingen. "Man spricht immer von dem Fachwerk-Fünfeck, also Hann. Münden, Duderstadt, Osterode, Northeim und Einbeck", sagt Festival-Organisator Hans-Peter Herberhold. Allein in diesen Städten sind 18 Lesungen geplant.

Mehr Veranstaltungsorte: Zuwachs bei verfügbaren Plätzen

Mit Platz für rund 25.000 Besucherinnen und Besucher sei das Festival noch einmal gewachsen, sagt Herberhold. Auch in diesem Jahr sollen mehr als 60 Veranstaltungen wieder als Onlinestream zur Verfügung gestellt werden. Die Stimmung ist optimistisch. "Die Festival-Landschaft in Deutschland, die Musikfestivals und auch die Kunst- und Literaturfestivals sind alle sehr gut besucht", sagt Herberhold. Er hofft, dass Corona nun hinter ihnen liegt.

Krisen und Kontroversen beim Literaturherbst

"Der Welt begegnen" lautet das Motto in diesem Jahr. Ein Austausch über aktuelle politische, ökologische und gesellschaftliche Krisen. Ukraine, Klimawandel, Rechtsextremismus und soziale Diskriminierung sind einige Schwerpunkte. Dazu kommen etwa Lea Bonasera von den Klimaaktivisten der "Letzten Generation" oder Şeyda Kurt, die ihr Sachbuch "Hass" vorstellt. Die Göttinger Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming wird außerdem ihr erschienenes Buch "Porno - Eine unverschämte Analyse" präsentieren.

Würdigung Loriots und Blick auf die NS-Zeit in Göttingen

Beim 32. Göttinger Literaturherbst wird auch Vicco von Bülow alias Loriot geehrt. Denn der Humorist wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. "Er hat in Northeim sein Abitur abgelegt und Filmpartnerin Evelyn Hamann hatte am Jungen Theater in Göttingen ihr erstes Engagement", sagt Organisatorin Nina Hornig. Deshalb führt das Junge Theater "Loriots Dramatische Werke" auf. Göttingen spielt auch eine Rolle in Ilva Fabianis Roman "Meine langen Nächte". Darin geht es um Zwangssterilisation an der Göttinger Uniklinik während der NS-Zeit.

Prominent besetztes Programm beim Göttinger Literaturherbst

Etwa ein Drittel des Programms machen Sachbücher aus. Am 28. Oktober veranstaltet der Literaturherbst in Kooperation mit der Universität Göttingen einen Science-Slam. Zu den prominenten Belletristik-Gästen zählen der US-Bestsellerautor Richard Ford, Daniel Kehlmann und Ralf Rothmann.

Weitere Gäste beim Göttinger Literaturherbst:

Riad Sattouf

Ferdinand von Schirach

Annika Büsing

Franziska Tanneberger

Andrej Kurkow

Claudia Kemfert

Oliver Polak

Dörte Hansen

Benno Fürmann

Sebastian Klussmann

Helge Schneider

Robert Seethaler

Samuel Finzi

Max Goldt

Bas Kast

Roland Kaiser

Florian Illies

