Gewinnen Sie Karten für die Lesung mit Buchpreisträgerin Martina Hefter! Stand: 14.10.2024 15:12 Uhr Gewinnen Sie zwei Karten für Martina Hefters Lesung am 19. Oktober in der Göttinger Sheddachhalle. Die 59-Jährige stellt ihr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnetes Werk "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" vor.

Am 19. Oktober 2024 kommt Schriftstellerin Martina Hefter im Rahmen der Reihe "Der Norden liest" nach Göttingen, um mit NDR Kultur Redakteur Joachim Dicks über ihren mit dem Deutschen Buchpreis 2024 ausgezeichneten Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" zu sprechen und daraus zu lesen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und am 20. Oktober im Programm von NDR Kultur zu hören sein.

Mit der Reihe "Der Norden liest" holen das "Sonntagsstudio" und "NDR Kultur - Das Journal" renommierte Autorinnen und Autoren, sowie spannende Newcomer der Buchszene in den Norden.

Wann: Samstag, 19.10.2024 | 21:00 Uhr

Wo: Sheddachhalle im Sartorius Quartier | Annastraße 29 | 37075 Göttingen

Sendung: "Sonntagsstudio" am 20. Oktober ab 20:00 Uhr

