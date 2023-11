Durch Bibel-Geschichten die Freude am Gebärden entdecken Stand: 25.11.2023 06:00 Uhr Wie zeigt man einen Engel in Gebärdensprache? Diese Frage beantwortet die in diesem Jahr erschienene "Inklusive Kinder Mitmach Bibel" der Hannoverschen Landeskirche. Sie präsentiert 37 biblische Geschichten in Gebärden.

von Agnes Bührig

Bibelstunde in der kirchlichen Kita St. Johannis im Stadtteil Bemerode: Reinhard Krüger, Religionspädagoge beim evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband, begrüßt sechs Kinder mit einem Lied. Christiane Neukirch gebärdet die Worte dazu. Das Wort "Engel" wird mit angewinkelten Armen links und rechts und dem flatterhaften Bewegen der Hände gebärdet. Beim Wort "Gott" geht ihre rechte Hand neben ihrer Schulter in die Höhe.

"In der Gebärdensprache ist Gott so, dass man den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger nach oben streckt. Damit hat man einmal ausgedrückt, dass wir an Gottvater, Sohn und Heiligen Geist glauben und dass er oben im Himmel ist", erklärt Christiane Neukirch. "Der Himmel ist der Ort für Gott. Deswegen, weil der Himmel die Unendlichkeit verdeutlicht. Das kann jeder Mensch sehen."

Weitere Informationen Wie funktioniert Gebärdensprache? Die Deutsche Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache mit eigener Grammatik. Weltweit gibt es über 200 verschiedene Gebärdensprachen und zahlreiche regionale Dialekte. mehr

Bibel-Geschichten für Kinder aufbereitet

Der Gebärde "Gott" begegnen die Kinder schon auf den ersten Seiten der inklusiven Kinder Mitmach Bibel. Sie beginnt mit der Erzählung vom Paradies. Neben dem Erzähltext sind die Gebärden auf Fotos zu sehen. Pfeile in den Abbildungen deuten an, wie sich Arme und Hände bewegen müssen. Wer will, kann eine der 37 Geschichten aus dem alten und neuen Testament auch per QR-Code im Internetvideo aufrufen.

Für die Kinder haben sie diese zudem neu erzählt, sagt Reinhard Krüger: "Was ganz hochaktuell ist, ist die Esther-Geschichte. Dass es einen urmenschlichen Konflikt gibt, den der Haman aufkommen lässt und er den König entscheiden lässt, das Volk der Juden umzubringen. Aber Esther tritt dann auf und erreicht, dass der König einen zweiten Erlass herausgibt, wo er sagt, die Juden sollen leben. Es ist keine Schönwetter-Geschichte, die wir da erzählen, aber sie ist für Kinder aufbereitet."

Weitere Informationen 3 Min Sprachlern-App EiS: Mehr Verständnis durch Gebärden | Themenwoche 2022 Die preisgekrönte App ist eine Art digitales Wörterbuch und wird bereits an vielen Schulen und Kitas eingesetzt. 3 Min

Gebärdensprache unterstützt alle Kinder

Im Kindergarten erzählen sie, wie Jesus den gelähmten Ben heilt. Christiane Neukirch setzt ihre Hände abwechselnd eine nach der anderen auf Bauchhöhe flach nach vorn. Einige der Vierjährigen machen das schnell nach und sind begeistert dabei.

Denn was anschaulich ist, prägt sich schneller ein, sagt Birgit Schrader. Sie ist Erzieherin und bildet sich derzeit im Bereich Inklusion weiter: "Da war ich besonders gespannt auf die Gebärdensprache, weil die für alle Kinder als Unterstützung sehr sinnvoll ist, also nicht nur für Inklusion, sondern für die Allgemeinheit. Weil man durch die Gebärden sein Tun noch einmal unterstreicht, gerade wenn auch Kinder sprachliche Schwierigkeiten haben. Ich würde es auch gerne können."

VIDEO: Vokabeln lernen: "Wie schön, dass du geboren bist" (3 Min)

Keine Scheu vor Gebärden

Zugleich lernen die Kinder eine neue Sprache, mit der sie auch mit Nicht-Hörenden Kontakt aufnehmen können, sagt Christine Neukirch, die lange in der gebärdensprachlichen Seelsorge gearbeitet hat: "Die Menschen, die Gebärden brauchen, können sich nicht auf die Hörenden zubewegen, aufgrund ihres Hörstatus. Aber wir, die wir hören, können uns auf die Menschen, die Gebärden brauchen, zubewegen. Da setzen wir an mit unserem Projekt. Wir möchten einfach, dass möglichst viele Menschen die Scheu vor Gebärden verlieren und die Freude am Gebärden entdecken."

Weitere Informationen 7 Min Gebärdensprache: Entwicklung, Dialekte, Hürden im Alltag Gehörlose und Schwerhörige müssen bis heute für ihre Kommunikation kämpfen. Auf den Kosten für Dolmetscher bleiben sie häufig sitzen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 28.11.2023 | 15:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher