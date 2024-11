Am Morgen vorgelesen: "Endlose Tage am Point Zero" von Stella Gaitano Stand: 26.11.2024 09:23 Uhr Xenia Tiling und Simon Pearce lesen vier Stories der preisgekrönten PEN-Writers-in-Exile-Stipendiatin Stella Gaitano, die die Turbulenzen in ihrem Heimatland am eigenen Leib erfahren hat.

Leben im Bürgerkrieg, am "Point Zero", am Nullpunkt: Die südsudanesische Schriftstellerin und Aktivistin Stella Gaitano erzählt in ihren Geschichten vom ganz normalen Wahnsinn des sudanesischen Alltags, von Vertreibung und Korruption, von Sehnsucht und Neuanfang, von Geliebten und Untoten.

Zu hören sind die Lesungen vom 28. bis 29. November von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/2 28. November 2024 8.30 Uhr 2/2 29. November 2024 8.30 Uhr

