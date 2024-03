Wollunternehmer Marco Scheel: "Wir machen uns zum Verwaltungsland" Stand: 12.03.2024 08:45 Uhr Er ist der "Woll-Rebell" aus Mecklenburg-Vorpommern: Bei "deep und deutlich" spricht Marco Scheel über den Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland, die Bauernproteste und seine Forderungen an die Politik.

Marco Scheel spricht nicht nur vielen Landwirten aus der Seele: 2021 ging der legendäre Wollunternehmer mit einem Ausschnitt aus der NDR Nordreportage, in dem er gegen die Behörden seiner Region austeilte, auf Social Media viral. Vor allem auf Twitter wurde der norddeutsche Fabrikant, der Kleidung aus der Wolle des Pommernschafes fertigt, für seine Wutrede über den deutschen Bürokratie-Wahnsinn gefeiert. Er stammt von der Insel Rügen, die Produktionsanlagen stehen in Teplitz bei Züsow in Landkreis Nordwest-Mecklenburg.

Marco Scheel: "Die Landbevölkerung findet sich nicht im aktuellen Diskurs wieder"

"Verwaltungsland": Scheels Kritik an bürokratischen Hürden

Sein Problem damals: Ein alter Stall sollte entsprechend umgebaut werden, um mehr produzieren zu können. Doch dafür war er auf die Genehmigungen der Behörden angewiesen. Ein Unterfangen, das Unternehmer Geld und Nerven kostet. "Wir sind eigentlich ein produzierendes Land, ein Industriestaat. Aber wir machen uns zu einem Verwaltungsland", so der in Mecklenburg-Vorpommern lebende Landwirt im Talk bei "deep und deutlich".

Marco Scheel bei deep und deutlich: mehr Verständnis nötig

Doch nicht nur die Bürokratie in Deutschland sorgt laut Scheel bei Landwirten für Unmut. Statt Lösungen anzubieten, würden die Sorgen der Menschen auf dem Land ignoriert - und das habe verheerende Auswirkungen. "Die hohen Umfragewerte der AfD in der ländlichen Bevölkerung sind das, was wir landläufig als Protestwahl bezeichnen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sich ganz oft die Bevölkerung auf dem Land nicht im aktuellen Diskurs wiederfindet", meint "Nordwolle"-Gründer Marco Scheel. Sein Wunsch: mehr Verständnis seitens der Politik. "Das Wichtigste, das man der Landwirtschaft geben kann, ist Planbarkeit."

Scheels These: Spaltung zwischen Stadt und Land

Über die Bauernproteste: "Das sind bei uns keine Bauern, sondern Agrarindustrielle"

Seine These: Die Spaltung in Deutschland besteht nicht zwischen rechts und links, sondern zwischen Stadt und Land. An den Bauernprotesten, die wochenlang das Land beschäftigten, habe sich der 34-Jährige trotz seines Unmutes jedoch nicht beteiligt. "Bei uns waren die Proteste von den Großen organisiert und daran wollte ich mich nicht so gerne beteiligen", erklärt der studierte Wirtschaftsingenieur. "Das sind keine Bauern. Das sind Agrarindustrielle. Das ist etwas ganz anderes."

Scheel bei Youtube: Neue Post von der Bauaufsicht

Nun der nächste Bürokratie-Rückschlag: Vor wenigen Tagen teilte Marco Scheel in einem YouTube-Clip mit, dass die Bauaufsicht die Produktion stoppen wolle - angeblich wegen Mängeln beim Umbau der alten Scheune.

