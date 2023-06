Verleihung des Grimme Online Award: Nominierung für NDR Podcast Stand: 15.06.2023 08:32 Uhr Heute wird der Grimme Online Award verliehen. Auch der Podcast "Legion: Hacking Anonymous" von NDR, rbb und Undone ist nominiert. Ab 19.30 Uhr im Livestream.

Seit dem Jahr 2001 zeichnet das Grimme-Institut mit dem Grimme Online Award qualitativ hochwertige Online-Angebote in den vier Kategorien Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung sowie Spezial aus. Insgesamt vergibt die Jury maximal acht Preise. Jede vierte Nominierung für den Grimme Online Award ging in diesem Jahr an einen Podcast. Doch wer erringt am Ende einen Preis?

Durch den Abend führt Thilo Jahn, bekannt als Moderator des Kulturmagazins "Westart" im WDR Fernsehen sowie als Radiomoderator für Deutschlandfunk NOVA und WDR2. Für die musikalische Untermalung wird die südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou sorgen, die kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums steht.

NDR Koproduktion "Legion: Hacking Anonymous" nominiert

Der Podcast "Legion: Hacking Anonymous" von NDR, rbb und Undone wurde in der Kategorie Information nominiert. Der sechsteilige Podcast untersucht den Cyberkrieg, den das Hacker-Kollektiv "Anonymous" Wladimir Putin 2022 erklärt hat.

AUDIO: Podcast-Tipp: Legion - Hacking Anonymous (2 Min) Podcast-Tipp: Legion - Hacking Anonymous (2 Min)

Die Macherinnen und Macher des Podcasts treffen Hackerinnen und Hacker und erzählen die Geschichte von Anonymous. Für den NDR sind unter anderem Johanna Leuschen als eine der Executive Producer*innen und Katharina Mahrenholtz als eine der Redakteurinnen an "Legion: Hacking Anonymous" beteiligt. Auch das Fact Checking liegt in der Hand des NDR.

