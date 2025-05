Stand: 14.05.2025 07:48 Uhr Thomas Gottschalk verabschiedet sich aus Samstagabendunterhaltung

Thomas Gottschalk kündigte jetzt zum Jahresende den Abschied von der Samstagabendunterhaltung an. "Ich habe immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen", sagte Gottschalk am Sonnabend am Ende der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert". Papst Leo XIV. ist 69 Jahre alt, Gottschalk wird am Sonntag 75 Jahre alt. | Sendebezug: 14.05.2025 06:30 | NDR Kultur