Thienemann-Verlag streicht N-Wort aus "Jim Knopf" und ändert Cover Stand: 22.02.2024 12:30 Uhr Michael Endes "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ist ein Kinderbuch-Klassiker und eines der wenigen deutschsprachigen Kinderbücher mit einem schwarzen Helden. Immer wieder wird dem Buch aber auch eine rassistische Sprache vorgeworfen. Der Thienemann Verlag hat in den neuen Ausgaben unter anderem das N-Wort gestrichen und das Cover angepasst.

Die Änderungen am Text seien in Abstimmung mit Michael Endes Erben vorgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung des Verlages. Auch die Zeichnung von Jim Knopf wurde in Absprache mit dem Erben von Illustrator F. J. Tripp überarbeitet. Der Verlag habe die Anpassungen nach zahlreichen Gesprächen mit den Nachlassverwaltern vorgenommen, damit "Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente nicht in ihren Alltagswortschatz übernehmen."

Zeichnung von Jim Knopf wird ebenfalls angepasst

Zu den überarbeiteten Darstellungen von Jim Knopf in den Neuauflagen von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" sowie "Jim Knopf und die Wilde 13" heißt es vom Verlag: "Wie sein väterlicher Freund Lukas hat Jim Knopf ein quergelegtes Oval als Kopf, dieselben kugelrunden Augen, eher abstehende Ohren und einen breiten Mund." Der Illustrator F. J. Tripp habe in seinen Zeichnungen alle Figuren überzeichnet. "Es sind die dicken rosafarbenen Lippen und die schwarze Haut, die ohne Begrenzung in die schwarzen Haare übergeht, die in der heutigen Betrachtung und vor dem Hintergrund der Rassismuserfahrungen Schwarzer Menschen irritieren können."

Die Änderungen werden in den Neuausgaben der 2015 erschienenen, farbig illustrierten Ausgaben umgesetzt. "Wir sind sicher, damit ganz im Sinne von Michael Ende, der bekanntermaßen weltoffen, respektvoll und immer für die Kinder war, zu handeln", meint der Thienemann Verlag. Die Ausgaben mit den ursprünglichen schwarz-weißen Original-Illustrationen seien unverändert lieferbar und werden zukünftig ein einordnendes Nachwort erhalten.

