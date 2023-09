Simple Minds kommen 2024 auf Welttournee nach Hamburg Stand: 11.09.2023 12:22 Uhr Simple Minds kommen 2024 auf Welttournee nach Hamburg. Am 10. April spielt die Band, bekannt für Hits wie "Don’t You Forget About Me", in der Barclays Arena.

Im kommenden Jahr geht die schottische Band, rund um die beiden Gründungsmitglieder Sänger Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill, wieder auf Welttournee. Start ist im Januar in Neuseeland. Im Frühjahr kommen die Schotten dann für vier Konzerte auch nach Deutschland. Nach dem Auftritt in Hamburg, treten sie in Berlin (11. April), Frankfurt (12. April) und München (13. April) auf. Special Guest wird die Rockband Del Amitri sein. Tickets für die Konzerte können von Mittwoch an im Pre-Sale und ab Freitag im regulären Vorverkauf erworben werden.

Die Band Simple Minds entstammt der schottischen Punkszene der 70er-Jahre. In den 80er-Jahren wandte sich die Band mehr und mehr der Popmusik zu. Der internationale Durchbruch gelang den Simple Minds 1985 mit der Single "Don’t You (Forget About Me)" - auch bekannt aus dem Film "Der Frühstücksclub". In mehr als 40 Jahren hat die Band 18 Alben veröffentlicht und den Angaben zufolge mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft. Zuletzt erschien Ende 2022 "Direction of the Heart". Darauf mischen die Schotten New-Wave-Elemente ihrer Anfangsjahre mit einem modernen Sound für die 2020er-Jahre.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 11.09.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop