Stand: 30.04.2025 07:39 Uhr Regisseur Fatih Akin dreht neuen Film wieder in Hamburg

Der Regisseur Fatih Akin dreht seinen nächsten Film u. a. wieder in seiner Heimatstadt Hamburg. "Geister weinen nicht" erzählt eine übersinnliche Liebesgeschichte: Nach ihrem Tod findet die 17-jährige Aisha aus dem Jenseits den Weg in Elias’ Träume - eine leidenschaftliche Romanze, bei der die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen, teilte die Moin Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein mit. Das Drehbuch ist von Autorin Ruth Toma ("Der Junge muss an die frische Luft"), den Schnitt übernimmt der Hamburger Andrew Bird ("Die Saat des heiligen Feigenbaums"). Der Drehstart ist für August 2025 geplant. | Sendebezug: 30.04.2025 06:30 | NDR Kultur