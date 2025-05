Stand: 07.05.2025 15:17 Uhr Philosoph Byung-Chul Han erhält Prinzessin-von-Asturien-Preis

Der südkoreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han wird mit dem diesjährigen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Humanwissenschaften und Kommunikation geehrt. Seine Werke über die Entmenschlichung, Digitalisierung und die Isolation des Einzelnen seien auf ein Echo bei unterschiedlichen Generationen von Lesern gestoßen, teilte die Jury am Mittwoch mit. Han kam 1959 in Seoul zur Welt und machte seine wissenschaftliche Karriere in Deutschland. Der Prinzessin-von-Asturien-Preis gilt als spanischer "Nobelpreis" und wird in acht Kategorien vergeben mit jeweils 50.000 Euro dotiert. | Sendebezug: 07.05.2025 15:20 | NDR Kultur