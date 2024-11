Peter Wawerzinek erhält Preis fürs Lebenswerk Stand: 29.11.2024 15:49 Uhr Der Schriftsteller Peter Wawerzinek wird am Abend von der Schillerstiftung mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Der 10.000 Euro dotierte Preis soll das Lebenswerk des Rostockers würdigen.

Die Schillerstiftung zeichnet am Abend Peter Wawerzinek mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk aus. Sie bescheinigt dem 70-jährigen Schriftsteller eine virtuose Formsprache, die das Werk in einer eigenwilligen Schwingung voranträgt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am Abend in Weimar verliehen.

Traumatisierende Kindheitserlebnisse

Berühmt wurde der gebürtige Rostocker vor allem mit seinen autobiografisch geprägten Werken wie dem Roman "Rabenliebe" für den er 2010 den Ingeborg Bachmann Preis gewann. Darin spürt Wawerzinek seinen Kindheitstraumata nach. Er wuchs in DDR-Kinderheimen und bei Adoptiveltern an der Ostsee auf. Sein Werk ist vielfältig. Es umfasst sowohl Erzählungen und Romane als auch Hörspiele und Filme, in denen es oft um seine Heimatregion Mecklenburg-Vorpommern geht.

